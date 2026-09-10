El cambio climático pone en riesgo el futuro de algunas playas españolas

España es, sin lugar a duda, uno de los países europeos predilectos por los viajeros para veranear. Y es que, ya no solo hablamos del buen tiempo que impera en el país a lo largo de esta época del año. Nuestra gastronomía, cultura y parajes naturales enamoran a todo aquel que tiene la oportunidad de conocerlo de primera mano. Sin embargo, tal y como avisan muchos expertos, parte de las zonas de costa tienen los días contados.

El cambio climático no es una broma y el planeta ya está avisando. Lamentablemente, cada vez son más los países que están siendo azotados por terribles terremotos u otros fenómenos que han quitado miles de vidas. El pasado junio, el mundo fue conocedor del terrible suceso que sacudió a Venezuela. Pero, más recientemente, tenemos lo que ha sucedido en Nepal tras una terrible avalancha. En el caso de España, se ha producido un aumento considerable de la subida del nivel del mar y hemos sido testigos de temporales más intensos. Pero, los expertos avisan que esto, sumado a décadas de urbanización descontrolada, está acelerando la erosión costera hasta el punto de que varias playas emblemáticas podrían reducirse drásticamente.

Según las estadísticas, a este ritmo, esto podría suceder antes de que acabe el siglo. Y es que, si no comenzamos a tomar medidas, la situación va a empeorar notablemente. Pues, ya hay tramos de costa que han perdido varios metros de arena. Una situación que aumenta cada año. Pero, ¿cuáles son las playas españolas que más peligro corren? Realizamos un repaso de lo que se sabe.

Delta del Ebro (Tarragona)

Considerado como uno de los puntos más vulnerables de España, los científicos auguran un mal desenlace para el lugar. Y es que, parece ser que la situación empeora con el paso de los años. Los embalses del río retienen más del 95% de los sedimentos que antes alimentaban la costa. Todo ello mientras el terreno se hunde por subsidencia. Ante ello, se estima que cerca de la mitad del delta podría acabar sumergido o erosionado.

Costa de Doñana, en Matalascañas (Huelva)

Un estudio de Greenpeace sitúa a Matalascañas entre los diez puntos más amenazados del litoral español. Y es que, supuestamente, la zona arenosa ha retrocedido una media de 80 metros en varios tramos. Por lo tanto, los cálculos indican que el lugar podría perder 12,5 millones de metros cúbicos de arena de aquí a 2050. Lejos de quedar aquí, consideran que su paseo marítimo ya está condenado a desaparecer.

Maspalomas | Imagen de Gerd Eichmann, licencia; CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Maspalomas (Gran Canaria)

El cambio climático también afecta a nuestras islas. En Gran Canaria, esta situación está afectando a las populares Dunas de Maspalomas. El impresionante paraje de arena dorada no solo está siendo perturbado por turistas que se saltan las normas y pasean por la arena sin ningún tipo de control y con el objetivo de conseguir la mejor fotografía. Lamentablemente, el aumento constante de las temperaturas, olas de calor más frecuentes y el ambiente cada vez más seco está poniendo a prueba este ecosistema. La arena se pierde hacia el mar y, con esto, no hay posibilidad de regenerarse de forma natural.

La Manga del Mar Menor (Murcia)

Otra zona de costa cuyo futuro está dirigiéndose al peor de los destinos es el de La Manga del Mar Menor. Según estimaciones, la alta vulnerabilidad frente a la subida del nivel del mar y la presión urbanística están destruyendo por completo el lugar. Las playas interiores podrían perder hasta cinco metros de anchura por el incremento de temporales y el aumento del nivel del mar. Además, el aumento de la temperatura del agua agrava la degradación de la laguna. Una situación que, a su vez, provoca desequilibrios ecológicos.

La Manga del Mar Menor | Imagen de Werner Wilmes, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

¿Es posible revertir esta situación?

Revertir los efectos del cambio climático a corto plazo no es posible. Pero, sí se puede mitigar su impacto en las costas y ayudar a frenar su degradación. Actualmente, existen proyectos piloto de recuperación. Pero, por ahora, el futuro de buena parte del litoral español pasa por devolverle al mar esa zona que, durante décadas, le fue arrebatado.