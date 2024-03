¿Quieres viajar a alguno d los 5 países más felices del mundo? Te contamos cuáles son y por qué...

Cualquier lista que se base en un hecho subjetivo es susceptible de no convencerte, es decir, si hablamos de los países más felices del mundo dependerá de cómo definamos ‘felicidad’ que la lista sea una u otra por eso es esencial que sepas en qué se basa el Informe Mundial sobre la Felicidad (Encuesta Mundial Gallup) cuyo resultado acabamos de conocer; seis son los vectores que se evalúan:

El producto interior bruto (PIB) per cápita aunque debes saber que se trata de una estimación porque en el momento en que se cerró este informe no estaban publicados todavía los datos definitivos.

La esperanza de vida saludable en el momento del nacimiento basado en los datos del Observatorio de Salud Global de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El apoyo social: se evalúa con una única pregunta: ‘si tuviera problemas ¿tiene familiares o amigos con quienes pueda contar para que le ayuden’.

La libertad para tomar decisiones vitales: se evalúa también con una pregunta: ¿estás satisfecho o insatisfecho con tu libertad para elegir lo que haces con tu vida?.

La generosidad, evaluada a partir de una pregunta: ¿ha donado dinero a una organización benéfica durante le último mes?

La percepción respecto a la corrupción, calculada en base a dos preguntas: ¿está la corrupción generalizada dentro de las empresas o no? Y ¿está la corrupción generalizada dentro de las empresas o no?; debes saber también que ambas preguntas no ponderan igual, la segunda se utiliza cuando faltan datos relativos a la corrupción gubernamental.

Dinamarca | Pixabay

Sabiendo que es en base a esas seis cuestiones y a través de una encuesta desarrollada en más de 140 países (dicho de otro modo, que se obvian otras cuestiones que influyen notablemente en el estilo de vida y la felicidad como el clima…) ¿sigues pensando que quieres visitar alguno de los países más felices del mundo? Pues toma nota, son éstos:

Los cinco países más felices del mundo son Finlandia, que lo es por séptimo año consecutivo, Dinamarca, Islandia, Suecia e Israel; en el caso de Israel cabe señalar que la encuesta data de fechas posteriores al terrible pogromo del pasado 7 de octubre y anteriores a la invasión de Gaza por parte del ejército israelí.

Cabe que, leyendo la lista ahora que ya estamos en plena primavera, te den escalofríos (de frío)… por eso vamos a alargarla un poco y proponerte los segundos cinco países más felices del mundo, es decir, los que ocupan los puestos del seis al diez: Países Bajos, Noruega, Luxemburgo, Suiza y Australia. Si lo que buscas es calidez y destinos de verano ¡nos vemos en Australia!.

Australia | Pixabay

¿Quieres nuestra opinión? Veamos… nuestra percepción, al menos la de quien firma esta noticia, es que lo que se evalúa en este ranking es por una parte el nivel de vida de cada país y por la otra las medidas que se toman, muchas de ellas gubernamentales, para hacer más confortable la vida ¿cómo quedaría la lista si se evaluasen, además, otros aspectos empezando por el clima y continuando por la oferta de ocio? Sin datos oficiales no vamos a atrevernos a rehacer la lista pero sí a afirmar que países como España o Italia subirían un buen número de puestos…