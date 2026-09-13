En septiembre empieza la temporada de la manzana y la sidra en Europa: te contamos dónde disfrutarla

Lo primero que tienes que sabes acerca de la temporada de la manzana es que empieza en septiembre, aunque según la climatología de cada año en ocasiones su recolección puede adelantarse a finales de agosto, y no termina hasta bien entrado el otoño ¿el mejor momento para disfrutarla? Dado que su temporada va de septiembre a noviembre (casi diciembre), octubre es la apuesta más segura en cualquier de los 5 destinos que te recomendamos a continuación. Empezamos, como podía ser de otro modo, barriendo para casa:

Asturias, en España

Paseo en bici por la comarca de la sidra, en Asturias | Imagen cortesía de Turismo de Asturias

Decir que en Asturias las manzanas se escancian tiene poco de exageración y es que aquí la producción local de manzanas se dedica en su mayor parte a la elaboración de sidra, una sidra que, como bien sabemos, se escancia al servirse.

La cultura sidrera asturiana no tiene parangón en España y, nos atrevemos a decir, ni en Europa; de hecho goza del reconocimiento de la UNESCO desde el año 2024; las manzanas comienzan a recogerse en septiembre pero es en octubre e incluso noviembre cuando se incrementa la actividad sidrera y si visitas esta región española en esos meses podrás ver el proceso completo: humarada, recogida, mayanza, llagar y sidra. ¿Lo que no puedes dejar de hacer? Aprender a escanciar la sidra además de recorrer la comarca de la sidra.

Un plus: Los lagos de Covadonga y los Picos de Europa son destinos imperdibles en cuanto pones un pie en Asturias incluso aunque tu viaje sea sidrero.

Normandía, en Francia

Bebidas elaboradas con manzana en Normandía (sidra, Calvados y zumo) | Pixabay

La manzana es el fruto más emblemático de la región francesa de Normandía, aquí no solo se escancia, también se degusta fresca o cocinada y hasta se destila para que maride de lujo con queso, con queso normando, claro.

Dicen que lo de Normandía con la manzana es alquimia porque elaboran con su zumo hasta cuatro bebidas diferentes: zumo, sidra, pommeau y Calvados; el mejor momento para disfrutar de la temporada de la manzana en Normandía empieza a finales de septiembre y dura hasta mediados de noviembre porque, más allá de la cosecha y la elaboración de los diferentes licores, es entonces cuando por toda Normandía se suceden fiestas relacionadas con la manzana y sus cosas.

Un plus: en Normandía están las Playas del Desembarco.

Somerset y Herefordshire, en Inglaterra

Sidra Thatchers. Empresa elaboradora de sidra en Somerset desde hace más de 100 años | Imagen cortesía de Visit Britain (Turismo de Gran Bretaña) y Visit Somerset (Turismo de Somerset).

Somerset y Herfordshire son los dos grandes territorios ingleses de la sidra y, por tanto, de la manzana; es verdad que se trata de dos zonas distintas pero forman juntas el territorio sidrero de Inglaterra.

Si te animas a visitarlos podrás recorrer los huertos, entrar en las diferentes granjas sidreras, ver las instalaciones de prensado de la manzana, catar diferentes estilos de sidra, visitar una destilería de cider brandy y hasta maridar la sidra con el emblemático queso Cheddar.

Un plus (o tres): la zona sidrera de Somerset está muy cerca de la literaria y termal ciudad de Bath y de Cheddar Norge, la región del queso Cheddar. Y si eliges la región de Herefordshire, te encantará saber que muy cerca está Hay-on-Wye, la ciudad de los libros.

Altes Land, en Alemania

Manzanos en Altes Land. | Imagen de Muns, licencia: CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Dicen que la región alemana de Altes Land es el gran manzanar de Europa y, si la visitas alrededor del mes de septiembre, no dudarás de la veracidad de tal afirmación: podrás recorrer los diferentes huertos en bicicleta viendo los árboles cargados de fruta junto al río Elba en un paisaje que, además, se completa con las casas tradicionales, los canales y las granjas.

Aquí se puede incluso participar en la recolección, visitar mercados y granjas abiertas al público, probar las diferentes variedades de manzana, disfrutar rutas en bicicleta por las plantaciones, visitar los pueblos de la zona y recorrer el Apple Kowledgen Path para aprenderlo todo de la cultura y tradiciones alrededor de las manzanas en Altes Land.

Un plus: esta zona de Alemana está muy cerca de Hamburgo.

Estiria, en Austria

House of Apple (Museo de la Manzana) | Imagen cortesía de Turismo de Estiria

En Estiria la manzana da nombre a una carretera (Stiryan Apple Road): se trata de una carretera que atraviesa una zona con más de medio millón de árboles frutales de unas 30 explotaciones en las que no solo se cuidan y recogen las manzanas, también se elaboran zumos, sidras, licores e incluso aguardientes.

El 1 de septiembre empieza lo que los austríacos llaman el Apple Road Autumn, una gran experiencia que no termina hasta el 26 de octubre y que consiste en un sinfín de actividades que van desde rutas a pie entre los huertos a rutas en bicicleta, visita de las diferentes explotaciones, degustación y cata de manzanas y licores… 34 son los kilómetros de largo de esta ruta de la manzana que tiene un broche de oro muy especial: a finales de octubre se celebra un encuentro internacional de globos aerostáticos en el paisaje de los manzanos.

Un plus: esta zona de Austria está muy cerca de la localidad de Graz.