El pueblo más bonito de España para viajar en septiembre de 2026 está en Galicia según National Geographic

En España contamos con municipios y localidades espectaculares y cada mes National Geographic elige uno de ellos como el pueblo más bonito de España. En agosto el afortunado fue Valderrobres, en Aragón, y en septiembre "viajamos" hasta Galicia.

La revista ha escogido como favorito Muxía, uno de los grandes imprescindibles de la Costa da Morte, en A Coruña. Es una villa marinera marcada por el Atlántico, las leyendas, el Camino de Santiago y unos paisajes de costa especialmente salvajes.

Aunque su imagen más conocida es el Santuario da Virxe da Barca, el municipio reúne playas, acantilados, faros, iglesias románicas, senderos y algunos de los mejores lugares de Galicia para contemplar el atardecer.

Qué ver y hacer en Muxía

Como ya te hemos comentado, uno de sus lugares imprescindibles es el Santuario da Virxe da Barca, una Iglesia barroca construida desafiando directamente al mar en la Punta da Barca. Es un lugar emblemático donde se cree que la Virgen se le apareció al Apóstol Santiago.

Tampoco te puedes perder las Piedras Mágicas, un campo de rocas graníticas sagradas rodea el santuario. Destacan la Pedra de Abalar (que se balancea) y la Pedra dos Cadrís (con forma de vela, bajo la cual la tradición dice que hay que pasar nueve veces para curar los dolores de espalda).

El Monumento A Ferida también tiene que estar en tu itinerario. Se trata de una colosal escultura de granito de más de 400 toneladas dividida por una grieta. Rinde homenaje al voluntariado y recuerda la catástrofe ecológica del Prestige en 2002.

En esta misma punta rocosa se encuentra el Faro de Muxía, que ofrece un paisaje espectacular del oleaje rompiendo contra la costa. Y no tienes que olvidar visitar Los Secaderos de Congrio y el Mirador do Monte Corpiño.

Qué hacer en Muxía

Caminar por el Paseo Marítimo y el Puerto: ideal para recorrer desde la Playa da Cruz hasta la lonja, disfrutando del arte urbano que decora los muros del puerto (como el famoso mural de Claudina, la niña de las olas).

ideal para recorrer desde la Playa da Cruz hasta la lonja, disfrutando del arte urbano que decora los muros del puerto (como el famoso mural de Claudina, la niña de las olas). Ver el atardecer en Cabo Touriñán: situado a pocos kilómetros de la villa, es el punto más occidental de la España peninsular. Durante ciertas épocas del año, aquí se esconde el último rayo de sol de la Europa continental.

situado a pocos kilómetros de la villa, es el punto más occidental de la España peninsular. Durante ciertas épocas del año, aquí se esconde el último rayo de sol de la Europa continental. Relajarte en sus playas: puedes descansar en la tranquila Playa de Lourido (donde se integra el vanguardista Parador de la Costa da Morte) o en la Playa de Nemiña, un paraíso muy cotizado para los amantes del surf.

puedes descansar en la tranquila Playa de Lourido (donde se integra el vanguardista Parador de la Costa da Morte) o en la Playa de Nemiña, un paraíso muy cotizado para los amantes del surf. Degustar su gastronomía: no puedes irte sin probar los pescados locales de la lonja, el congrio, el pulpo o los mariscos de la zona en los restaurantes del centro.

Además, si tienes la oportunidad de viajar durante el segundo domingo de septiembre, podrás vivir la Romería da Virxe da Barca, una espectacular fiesta declarada de Interés Turístico Nacional que transforma por completo el pueblo.