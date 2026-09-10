5 trucos para usar tu iPhone cuando viajas que quizá no conocías

El teléfono móvil se ha convertido en uno de nuestros grandes aliados cuando viajamos. Lo utilizamos para guardar las tarjetas de embarque, consultar mapas, hacer fotografías o entretenernos durante las horas de espera. Sin embargo, el iPhone cuenta con algunas funciones que pueden resultar especialmente útiles durante un viaje y que muchos usuarios desconocen.

@Dancasado, fotógrafo y creador de contenido, ha compartido en su perfil de Instagram una publicación con cinco trucos para sacar más partido al iPhone cuando viajamos, desde una función para conocer rápidamente la información de un vuelo hasta la posibilidad de conectar dos pares de AirPods al mismo dispositivo.

Consultar la información de tu vuelo desde Notas

Uno de los trucos más prácticos consiste en escribir el número de vuelo en la aplicación Notas del iPhone. Al mantener pulsado sobre él, el dispositivo permite acceder a información relacionada con el trayecto.

De esta forma, puedes consultar rápidamente datos como la hora prevista de salida y llegada, la terminal, la puerta de embarque y el estado del vuelo, evitando tener que buscar esta información constantemente en otras aplicaciones o páginas web.

Conectar dos pares de AirPods a un mismo iPhone

Si viajas acompañado y queréis escuchar la misma música, película o podcast, el iPhone permite compartir el audio con dos pares de AirPods compatibles al mismo tiempo.

Además, cada persona puede ajustar el volumen de sus auriculares de forma independiente. Una función especialmente práctica durante un vuelo, un trayecto en tren o cualquier viaje largo en el que queráis compartir contenido desde un único dispositivo.

Llevar un AirTag dentro de la maleta

Otro de los consejos es colocar un AirTag en el equipaje. Este pequeño dispositivo puede consultarse desde la aplicación Buscar y permite conocer la ubicación del objeto al que está asociado.

En caso de que la maleta se pierda durante el viaje, el usuario puede intentar localizarla desde el iPhone. Además, si no aparece, es posible activar el modo perdido y compartir información del AirTag para facilitar su recuperación.

Escuchar música aprovechando toda la pantalla

La publicación también recoge un pequeño truco para quienes utilizan Apple Music durante sus viajes. Al tocar la portada de la canción que se está reproduciendo, esta puede mostrarse ocupando gran parte de la pantalla, ofreciendo una experiencia visual más inmersiva mientras escuchas música.

Puede que no sea la función más imprescindible para viajar, pero sí una forma diferente de disfrutar de tus canciones favoritas durante las horas de avión.

Usar el zoom del iPhone para hacer fotos desde el avión

Por último, si tienes asiento de ventanilla, la cámara del iPhone puede ayudarte a conseguir mejores fotografías desde las alturas. El consejo consiste en utilizar los diferentes niveles de zoom óptico disponibles en los modelos compatibles para acercarse a paisajes, nubes o incluso otros aviones sin recurrir tanto al zoom digital.

Un truco sencillo para aprovechar las posibilidades de la cámara durante el vuelo y conseguir imágenes diferentes de uno de los momentos que muchos viajeros no pueden evitar fotografiar: las vistas desde la ventanilla.