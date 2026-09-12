El palacio de la película 'Anastasia' existe. Así es el Palacio de Catalina, en Rusia

El universo de las películas de animación siempre ha sabido llamar la atención del espectador, de una manera o de otra. Pero, pocas han conseguido dejar una huella tan duradera como Anastasia. La película no es un clásico de Disney que haya marcado a numerosas generaciones. Pero, si lo es de 20th Century Fox. Y es que, fue en 1997 cuando el mundo tuvo la oportunidad de ver esta obra dirigida por Don Bluth y Gary Goldman.

Así pues, como bien saben los amantes del cine, la película narra con bastante libertad creativa la leyenda de la supuesta supervivencia de la gran duquesa rusa tras la caída de los Romanov. Una historia que atrapa desde el primer minuto hasta el último, de eso no cabe duda. Pero, el motivo de esta noticia no está relacionado con hablar de esta magnífica producción. Lo que muchos espectadores no saben es que buena parte de la imaginería palaciega del largometraje no salió de la imaginación de los animadores. Pues, tal y como se ha revelado, el edificio real existe y sigue en pie a las afueras de San Petersburgo. ¡Así se presenta el Palacio de Catalina!

¿Cuál es la historia del Palacio de Catalina?

Palacio de Catalina. San Petersburgo, Rusia | Imagen de Doug Kerr, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

El origen del edificio se remonta a 1717, cuando Catalina I de Rusia encargó al arquitecto alemán Johann Friedrich Braunstein un pequeño palacio de verano para su recreo personal. Con el paso de las décadas, este se fue ampliando y transformando. Pero, fue la emperatriz Isabel, hija de Catalina I, la que decidió que aquello se quedaba corto para sus ambiciones. Por ello, ordenó que se derribara la estructura original y se levantara un palacio muchísimo más grande y ostentoso. De estilo rococó, el resultado fue tan espectacular que se rumoreaba que el tejado estaba hecho de oro.

La realidad es que se emplearon más de 100 kilos de oro para la fachada de estuco y las numerosas estatuas que coronan el edificio. Los años pasaron y, con ello, la historia continuó su curso. Pero, todo cambiaría durante la Segunda Guerra Mundial. Pues, cuando las tropas alemanas ocuparon la zona de Leningrado, la sala fue desmantelada y trasladada. Fue así que se perdió por completo la esencia de este magnifico palacio.

Lo que hoy puede visitarse es una cuidadosa reconstrucción, inaugurada con motivo del tricentenario de San Petersburgo en 2003. Un movimiento con el que lograron devolverle al edificio buena parte de su esplendor perdido. Asimismo, según reflejan varios informes, el Gran Salón, la galería de pinturas y la escalera de gala quedaron prácticamente destruidos.

Patrimonio de la Humanidad de la Unesco

Interior del Palacio de Catalina en San Petersburgo. Rusia | Imagen de Sergey A. Demidov, licencia: CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Con tanta historia a sus espaldas, el palacio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y obtuvo el título de “Centro histórico de San Petersburgo y conjuntos monumentales anexos". Asimismo, en pleno 2026, es posible visitarlo. De hecho, es una de las paradas más populares en las excursiones a San Petersburgo. En el caso de querer acudir, recomendamos informarse bien en la página web oficial. Pero, podemos adelantar que, hasta la fecha de esta noticia, abre de miércoles a lunes.

Normalmente el horario va de 10:00 horas a 18:00 horas (siendo la última entrada la de las 17:00 horas), aunque en temporada alta (abril/agosto) el horario se amplía bastante. Muchas personas acuden a ver el Palacio de Catalina con el objetivo de cumplir un sueño de la infancia, motivados por la película de Anastasia. Pero, los conocedores de su contexto histórico, pasean por sus al redores con la emoción de conocer un poco de la Rusia imperial, la cual destacaba por su lujo desmedido.