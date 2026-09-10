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Cómo llegar en transporte público al Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid: Mapa con el metro, cercanías, autobuses y más

Si tienes pensado ir al Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid (Madring), te mostramos el mapa con los accesos y te contamos cómo puedes llegar en transporte público (metro, cercanías o autobús).

Pistas del Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Foto de OSCAR DEL MORAL / Europa Press

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Irene Picazo
Irene Picazo
Publicado:

Del 11 al 13 de septiembre se celebra el Gran Premio de España de Fórmula 1 de Madrid, conocido como Madring. El circuito urbano se encuentra en el entorno de IFEMA Madrid y Valdebebas, al noreste de la capital, y es por eso que muchas personas se están preguntado: ¿cuál es la mejor manera de llegar?

Madring cuenta con una conectividad única dentro del calendario, accesible en transporte público, a tan solo unos minutos del aeropuerto y del centro de la ciudad. MADRING se divide en dos sectores independientes: Madring Norte y Madring Sur. La ubicación de tu entrada determinará a qué zona debes acceder. Ten en cuenta que no es posible desplazarse entre ambas zonas desde el interior del circuito, por lo que te recomendamos planificar tu llegada con antelación.

  • MADRING Norte comprende las secciones 6, 6A, 7, 8, 8A, 9, 9A, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 15A, 16 y 17. La parada de transporte público principal para este sector del circuito es la estación de Cercanías de Valdebebas.
  • MADRING Sur comprende las secciones 1A, 1, 2, 2A, 3, 3A, 4 y 5 La parada de transporte público principal para este sector del circuito es la estación de Metro Feria de Madrid.

Mapa del circuito con el transporte público

A continuación te dejamos el mapa con el acceso desde el transporte público:

Mapa de transporte público para llegar a Madring (Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid)
Mapa de transporte público para llegar a Madring (Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid) | Madring

Metro de Madrid:

  • Línea 8: Feria de Madrid (IFEMA) / Mar de Cristal.
  • Linea 4: Canillas / Mar de cristal / San Lorenzo.

Tren - Cercanías:

  • Línea C-1 hasta la estación de Valdebebas.
  • Conexión desde Atocha, Recoletos o Nuevos Ministerios, realizando trasbordo en Chamartín.

Autobús - EMT:

  • Zona sur: 120, 122, 104, 171, T11, 87, 172SF, 125 y 172.
  • Zona norte – fan zone:171, 174 y N28.
  • Puerta principal IFEMA MADRID: 73,SE709, 122,828,112.
  • Servicio de lanzaderas gratuito: MR1 desde el Estadio Metropolitano, MR2 desde Canillejas, MR3 desde Valdebebas, MR4 entre Plaza Castilla y Valdebebas y MR5 desde Avenida de América.

Taxi / VTC:

  • Zonas habilitadas para recogida y descenso de pasajeros.
  • Acceso directo a los principales puntos del circuito.
  • Alternativa cómoda y flexible durante el evento.
  • Opción recomendada para desplazamientos puntuales.

Paradas recomendadas

A continuación te dejamos el mapa para identificar las estaciones, paradas y medios de transporte disponibles cerca de tu grada. Dependiendo de la zona del circuito en la que se encuentre tu entrada, tendrás diferentes opciones de metro, cercanías, autobús o puntos de llegada.

Mapa de transporte público para llegar a Madring (Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid)
Mapa de transporte público para llegar a Madring (Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid) | Madring

Paradas transporte público Área Norte - Valdebebas:

  • Cercanías: Valdebebas
  • Metro: San Lorenzo, línea 4
  • Autobús: BR1, SE709, 87, 171 y 174

Paradas transporte público Área Sur - IFEMA Madrid:

  • Metro: Mar de Cristal o Canillas (línea 4 y 8)
  • Autobús: T11, 73, 104, 120 y 171

Paradas transporte público Área Sur - Ifema Madrid

  • Metro: Feria de Madrid (Línea 8)
  • Autobús: 73, 104, 112, 120, 122 y 153

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