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Cómo llegar en transporte público al Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid: Mapa con el metro, cercanías, autobuses y más
Si tienes pensado ir al Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid (Madring), te mostramos el mapa con los accesos y te contamos cómo puedes llegar en transporte público (metro, cercanías o autobús).
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Del 11 al 13 de septiembre se celebra el Gran Premio de España de Fórmula 1 de Madrid, conocido como Madring. El circuito urbano se encuentra en el entorno de IFEMA Madrid y Valdebebas, al noreste de la capital, y es por eso que muchas personas se están preguntado: ¿cuál es la mejor manera de llegar?
Madring cuenta con una conectividad única dentro del calendario, accesible en transporte público, a tan solo unos minutos del aeropuerto y del centro de la ciudad. MADRING se divide en dos sectores independientes: Madring Norte y Madring Sur. La ubicación de tu entrada determinará a qué zona debes acceder. Ten en cuenta que no es posible desplazarse entre ambas zonas desde el interior del circuito, por lo que te recomendamos planificar tu llegada con antelación.
- MADRING Norte comprende las secciones 6, 6A, 7, 8, 8A, 9, 9A, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 15A, 16 y 17. La parada de transporte público principal para este sector del circuito es la estación de Cercanías de Valdebebas.
- MADRING Sur comprende las secciones 1A, 1, 2, 2A, 3, 3A, 4 y 5 La parada de transporte público principal para este sector del circuito es la estación de Metro Feria de Madrid.
Mapa del circuito con el transporte público
A continuación te dejamos el mapa con el acceso desde el transporte público:
Metro de Madrid:
- Línea 8: Feria de Madrid (IFEMA) / Mar de Cristal.
- Linea 4: Canillas / Mar de cristal / San Lorenzo.
Tren - Cercanías:
- Línea C-1 hasta la estación de Valdebebas.
- Conexión desde Atocha, Recoletos o Nuevos Ministerios, realizando trasbordo en Chamartín.
Autobús - EMT:
- Zona sur: 120, 122, 104, 171, T11, 87, 172SF, 125 y 172.
- Zona norte – fan zone:171, 174 y N28.
- Puerta principal IFEMA MADRID: 73,SE709, 122,828,112.
- Servicio de lanzaderas gratuito: MR1 desde el Estadio Metropolitano, MR2 desde Canillejas, MR3 desde Valdebebas, MR4 entre Plaza Castilla y Valdebebas y MR5 desde Avenida de América.
Taxi / VTC:
- Zonas habilitadas para recogida y descenso de pasajeros.
- Acceso directo a los principales puntos del circuito.
- Alternativa cómoda y flexible durante el evento.
- Opción recomendada para desplazamientos puntuales.
Paradas recomendadas
A continuación te dejamos el mapa para identificar las estaciones, paradas y medios de transporte disponibles cerca de tu grada. Dependiendo de la zona del circuito en la que se encuentre tu entrada, tendrás diferentes opciones de metro, cercanías, autobús o puntos de llegada.
Paradas transporte público Área Norte - Valdebebas:
- Cercanías: Valdebebas
- Metro: San Lorenzo, línea 4
- Autobús: BR1, SE709, 87, 171 y 174
Paradas transporte público Área Sur - IFEMA Madrid:
- Metro: Mar de Cristal o Canillas (línea 4 y 8)
- Autobús: T11, 73, 104, 120 y 171
Paradas transporte público Área Sur - Ifema Madrid
- Metro: Feria de Madrid (Línea 8)
- Autobús: 73, 104, 112, 120, 122 y 153
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