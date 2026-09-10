Cómo llegar en transporte público al Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid: Mapa con el metro, cercanías, autobuses y más

Del 11 al 13 de septiembre se celebra el Gran Premio de España de Fórmula 1 de Madrid, conocido como Madring. El circuito urbano se encuentra en el entorno de IFEMA Madrid y Valdebebas, al noreste de la capital, y es por eso que muchas personas se están preguntado: ¿cuál es la mejor manera de llegar?

Madring cuenta con una conectividad única dentro del calendario, accesible en transporte público, a tan solo unos minutos del aeropuerto y del centro de la ciudad. MADRING se divide en dos sectores independientes: Madring Norte y Madring Sur. La ubicación de tu entrada determinará a qué zona debes acceder. Ten en cuenta que no es posible desplazarse entre ambas zonas desde el interior del circuito, por lo que te recomendamos planificar tu llegada con antelación.

MADRING Norte comprende las secciones 6, 6A, 7, 8, 8A, 9, 9A, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 15A, 16 y 17. La parada de transporte público principal para este sector del circuito es la estación de Cercanías de Valdebebas.

comprende las secciones 6, 6A, 7, 8, 8A, 9, 9A, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 15A, 16 y 17. La parada de transporte público principal para este sector del circuito es la estación de Cercanías de Valdebebas. MADRING Sur comprende las secciones 1A, 1, 2, 2A, 3, 3A, 4 y 5 La parada de transporte público principal para este sector del circuito es la estación de Metro Feria de Madrid.

Mapa del circuito con el transporte público

A continuación te dejamos el mapa con el acceso desde el transporte público:

Mapa de transporte público para llegar a Madring (Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid) | Madring

Metro de Madrid:

Línea 8: Feria de Madrid (IFEMA) / Mar de Cristal.

Linea 4: Canillas / Mar de cristal / San Lorenzo.

Tren - Cercanías:

Línea C-1 hasta la estación de Valdebebas.

Conexión desde Atocha, Recoletos o Nuevos Ministerios, realizando trasbordo en Chamartín.

Autobús - EMT:

Zona sur: 120, 122, 104, 171, T11, 87, 172SF, 125 y 172.

Zona norte – fan zone:171, 174 y N28.

Puerta principal IFEMA MADRID: 73,SE709, 122,828,112.

Servicio de lanzaderas gratuito: MR1 desde el Estadio Metropolitano, MR2 desde Canillejas, MR3 desde Valdebebas, MR4 entre Plaza Castilla y Valdebebas y MR5 desde Avenida de América.

Taxi / VTC:

Zonas habilitadas para recogida y descenso de pasajeros.

Acceso directo a los principales puntos del circuito.

Alternativa cómoda y flexible durante el evento.

Opción recomendada para desplazamientos puntuales.

Paradas recomendadas

A continuación te dejamos el mapa para identificar las estaciones, paradas y medios de transporte disponibles cerca de tu grada. Dependiendo de la zona del circuito en la que se encuentre tu entrada, tendrás diferentes opciones de metro, cercanías, autobús o puntos de llegada.

Mapa de transporte público para llegar a Madring (Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid) | Madring

Paradas transporte público Área Norte - Valdebebas:

Cercanías: Valdebebas

Metro: San Lorenzo, línea 4

Autobús: BR1, SE709, 87, 171 y 174

Paradas transporte público Área Sur - IFEMA Madrid:

Metro: Mar de Cristal o Canillas (línea 4 y 8)

Autobús: T11, 73, 104, 120 y 171

Paradas transporte público Área Sur - Ifema Madrid