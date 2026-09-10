Las Noches del Patrimonio 2026: más de 500 actividades gratis en 15 ciudades de España

Las Noches del Patrimonio regresan este mes de septiembre con una programación que permitirá descubrir algunos de los monumentos y espacios históricos más importantes de España de una forma diferente. La novena edición del festival se celebrará los días 11 y 12 de septiembre, excepto en San Cristóbal de La Laguna, donde tendrá lugar los días 18 y 19, y reunirá más de 500 actividades culturales gratuitas.

La iniciativa se desarrollará simultáneamente en las quince ciudades españolas incluidas en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda.

Durante estas jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de aperturas nocturnas de espacios históricos, conciertos, espectáculos de danza contemporánea, teatro, exposiciones, talleres y actividades participativas. El objetivo es acercar el patrimonio a la ciudadanía y ofrecer nuevas formas de conocer algunos de los enclaves históricos más destacados del país.

Monumentos que abrirán sus puertas por la noche

La programación de Las Noches del Patrimonio 2026 se divide en tres grandes bloques. Abierto Patrimonio permitirá acceder a espacios históricos fuera de su horario habitual; Vive Patrimonio reunirá diferentes propuestas culturales organizadas en cada ciudad; y Escena Patrimonio llevará las artes escénicas y la creación contemporánea a enclaves patrimoniales.

Entre los lugares que podrán visitarse de forma excepcional se encuentran la Mezquita-Catedral de Córdoba, las torres de la Catedral de Salamanca, la muralla de Ávila, el anfiteatro de Tarragona y el Monasterio de San Juan de los Reyes de Toledo.

La oferta va mucho más allá de las visitas a monumentos. También habrá propuestas como una actuación de la Camerata Da Vinci en Alcalá de Henares, un concierto de Acetre en Cáceres, observaciones astronómicas en el Cerro del Alcázar de Baeza, juegos y deportes tradicionales en Cuenca y visitas teatralizadas por Dalt Vila, en Ibiza.

Danza y espectáculos en lugares históricos

Uno de los principales apartados será Escena Patrimonio, que este año se celebra bajo el lema Genealogías Compartidas. Su programación contará con 21 creaciones, nueve de ellas estrenos absolutos, y tendrá presencia internacional con Italia, Chile y Perú como países invitados.

Artistas como La Chachi, Antonio Ruz, GEA, Roger Bernat o Marita Martínez-Rey presentarán sus trabajos en escenarios singulares como el Templo de Diana de Mérida, la Plaza del Azoguejo de Segovia, el Parque del Drago de San Cristóbal de La Laguna, la Plaza de la Quintana de Santiago de Compostela o el auditorio del Hospital de Santiago de Úbeda.

Con esta novena edición, Las Noches del Patrimonio buscan convertir los espacios declarados Patrimonio Mundial en lugares de encuentro, participación y creación artística, acercándolos tanto a los habitantes de estas ciudades como a quienes las visitan.