5 miradores para enamorarte de Asturias

Estamos tentados a empezar esta recomendación con vistas con una disculpa porque para elegir solo 5 miradores de escándalo hay que descartar demasiados miradores espectaculares y es que Asturias mira al mar y a la montaña a un tiempo y nos regala vistas inolvidables pero, puestos a quedarnos solo con cinco miradores, estos son nuestros favoritos:

Mirador del Fito

No podíamos empezar por otro que no fuese este porque se trata de un mirador que mira, valga la redundancia, hacia el mar y hacia los Picos de Europa, en los días claros de invierno puedes llegar a ver, en una misma panorámica, la playa, las montañas nevadas y entre ambos puntos unos valles en los que no te costará imaginar a Heidi y a Pedro...

Mirador de Carreña | Imagen de jgfabregas en Wikipedia, licencia: GLP

Mirador de Carreña

Los Picos de Europa nos regalan vistas inolvidables y también miradores desde los que disfrutarlas, desde el Mirador de Carreña podremos maravillarnos ante una imagen imponente del Naranjo de Bulnes (Picu Urriellu en asturiano); además, como está dentro del Parque Nacional Picos de Europa y en el Concejo de Cabrales, matarás dos pájaros de un tiro: recorrer la montaña asturiana por excelencia... y degustar su queso más famoso.

Mirador del Príncipe | Imagen de Tanja Freibott en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0 ES

Mirador del Príncipe

Este mirador se llamó así en honor al Príncipe de Asturias, hoy Rey de España; está en el macizo occidental de los Picos de Europa, en las inmediaciones del área de Buferrera y nos regala una fantástica panorámica de la Vega de Comeya.

Mirador de Torimbia | Imagen de UnLugarDondeQuerrasQuedarte en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Mirador de Torimbia

Está en Llanes y la panorámica que regala de la costa asturiana es de las que se quedan grabadas en la memoria por siempre jamás, especialmente si tienes la suerte de visitarlo en un día claro porque entonces la vista no tendrá fin, verás más kilómetros de costa de los que puedes contar...

Mirador de Ordiales | Imagen de Juan lacruz en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Mirador de Ordiales

Este es otro de los miradores de los Picos de Europa; y te sorprenderá tanto por sus vistas como por su historia; en cuanto a sus vistas sobre el Valle de Angón son sencillamente inolvidables pero ¿sabías que en este mirador hay una tumba? Es la de Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa y personaje esencial de los Picos de Europa (fue el primer alpinista en escalar el Naranjo de Bulnes y el impulsor de la creación del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga en sus tiempos como diputado y senador).