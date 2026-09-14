5 destinos que parecen otros cuando se marchan los turistas

Cuando el grueso de los turistas vuelve a casa y esos destinos se vacían resulta que también se transforman, no es que cierren por descanso ni que desaparezcan, es que se transforman, parecen otros… y merece mucho la pena visitarlos. A continuación te sugerimos 5 destinos que muestran de septiembre en adelante su versión más auténtica, su cara más amable y tranquila:

Venecia, en Italia

Venecia | Pixabay

Durante el verano, cuando llegan no solo turistas por carretera sino cruceristas por mar un día sí y otro también, Venecia es un hervidero de gente y lo mismo sucede cuando llega su famoso Carnaval; por supuesto que el verano y el Carnaval son épocas magníficas para visitar Venecia y conocer sus tradiciones pero si visitas la ciudad fuera de esas épocas podrás verla y vivirla de otro modo. Los canales están más tranquilos y silenciosos, sin el bullicio del verano, además la niebla y el fenómeno acqua alta que visten la ciudad de invierno ofrecen una panorámica muy diferente de sus casas, palacios, canales…

Santorini, en Grecia

Santorini | Pixabay

Santorini en verano es una fiesta de luz, color, calor… y gente, mucha gente; ¿es un destino de escándalo en julio y en agosto? Eso es indudable pero tal vez por eso, porque en verano es de una belleza plástica magnífica, sorprende tanto en invierno, cuando recupera su vida agrícola, la tranquilidad de sus pueblos y cuando caminar sus senderos con vistas en un espectacular paisaje volcánico es la actividad de la temporada.

Algarve, en Portugal

Algarve | Pixabay

El Algarve es un destino de verano de primera, famoso por la belleza de la costa sur portuguesa y sus grandes playas, ahora bien ¿qué pasa cuando la temporada veraniega toca a su fin? Los turistas se marchan pero la belleza se queda, la belleza de una costa de grandes playas, acantilados, pueblos marineros, rutas costeras… y una rica gastronomía.

Menorca, en España

Menorca | Pixabay

Viajar a Menorca en verano es un lujo que empieza a pagarse en el vuelo porque sus precios se disparan, ahora bien, en cuanto la temporada alta termina, Menorca se vuelve más accesible y también más disfrutable , ya no tienes que madrugar para poder llegar a sus calas y disfrutar de su belleza, puedes recorrer los caminos de la isla sin que el calor te tumbe y disfrutar tanto de su cultura talayótica como de su rica gastronomía de modo más pausado, más tranquilo, más pleno porque de repente Menorca vuelve a ser una isla rural en lugar de la isla turística que es durante la temporada alta.

Saint Tropez, en Francia

Saint Tropez | Pixabay

Durante el verano Saint Tropez es un destino de turismo de lujo, la ciudad se llena de yates, sus hoteles de celebridades y famosos y sus playas y terrazas de turistas; y todo eso bajo el sol Mediterráneo ¿qué más se puede pedir? Se puede pedir lo que Saint Tropez da a partir de septiembre: más tranquilidad, menos gente, su esencia de pueblo marinero que durante el verano parece perdida y se recupera en otoño y una luz y un clima que siguen siendo muy agradables.

¿Más lugares que merece la pena visitar tras su temporada alta porque entonces parecen otros? Los hay, por supuesto: Cinque Terre en Italia, las Cícladas en Grecia, Formentera o Cadaqués en España…