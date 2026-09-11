7 destinos donde se refugia el verano en septiembre

Hay lugares en los que, aun en septiembre, las temperaturas alcanzan los 30 grados en tierra y la temperatura del mar sigue rondando, cuando no superando, los 25 grados; son lugares en los que el verano se resiste a irse, en los que se refugia hasta que el otoño lo eche para dar paso al invierno ¿qué lugares son? Seguro que no te sorprenden que todos sean mediterráneos, son de hecho los lugares mediterráneos más cálidos del mes de septiembre:

Chipre

Chipre | Pixabay

En Chipre en septiembre es verano, sin ninguna duda, los 30ºC son lo habitual, apenas llueve y para colmo la temperatura del mar no es que supere los 25ºC, es que rara vez baja de los 26 y puede llegar a los 28ºC para que te zambullas a placer.

¿Qué ver o hacer en Chipre en septiembre? Lo primero las playas, el indispensable por excelencia del verano, empezando por Nissi Beach pero disfrutando la costa entera con sus calas de aguas turquesas; claro que Chipre es mucho más que su costa playera, es también su costa de acantilados, cuevas marinas y senderos costeros, Pafos y su parque arqueológico, Kourion, un teatro romano sobre el Mediterráneo, Modos entre los pueblos vinícolas, Lefkara entre los artesanales y Nicosia para disfrutar del ambiente urbanita de Chipre.

Riviera Turca

Playa de Kas, Riviera Turca | Pixabay

También Turquía tiene un lugar en el que el verano se refugia y se resiste a despedirse, es su famosa Riviera, aquí en septiembre se llegan superar los 30ºC y el agua mantiene también una calidez notable (entre 27 y 28ºC).

La Riviera Turca entre Antalya y Kas es la mar de atractiva en verano y también en septiembre por sus playas y pueblos costeros, eso además de los vestigios históricos de la zona: Kas es famoso por su ambiente marinero y sus restaurantes, Patara, una playa inmensa junto a las ruinas de la ciudad de Licia, Olympos, unas ruinas de montaña, rodeadas de vegetación y cerca de la playa y más: Perge, Aspendos, Sides…

Rodas

Rodas | Pixabay

En Rodas en verano el sol brilla a diario y apenas llueve, además las temperaturas ronda los 30ºC y la temperatura del agua tampoco decepciona, llega a alcanzar los 28ºC y rara vez baja de los 26ºC.

Rodas es Patrimonio Mundial por la UNESCO, solo eso nos permite dar por hecho que el viaje merecerá la pena más allá del buen tiempo y la playa: aquí podrás visitar el pueblo blanco de Lindos con su acrópolis sobre el mar, la ciudad medieval de Rodas, calas preciosas como Anthony Quinn Bay, Prasonisi que es otra zona de playa especialmente interesante para los amantes de los deportes náuticos, y otros lugares como el valle de las mariposas o Kamiros, una antigua ciudad griega abandonada con vistas de escándalo.

Creta

Creta | Pixabay

El caso de Creta es muy similar al de Rodas y otras islas griegas (pero, cuidado, no todas…); las temperaturas en tierra no llegan a alcanzar los 30ºC pero se acercan mucho y la temperatura del agua es agradable, alcanza los 26ºC.

Creta es, sin duda, un gran viaje de verano incluso en septiembre y es que se trata de un destino que lo tiene todo: pueblos de montaña con sus tabernas, lugares naturales como la garganta de Samaria, otros como Matala con sus cuevas además de la playa, el palmeral de Vai, playa y palmeral en Preveli, la famosa playa de Elafonisi, la laguna de Galos, el casco histórico de Rethymno y Chania, probablemente la ciudad más bonita de toda Creta.

Kos

Kos | Pixabay

Kos es una isla pequeña y marinera, un rincón griego con mucho encanto en el que todavía se puede disfrutar del verano en septiembre porque las temperaturas rondan los 30ºC y el agua también se mantiene a una temperatura agradable, alrededor de lo 26ºC.

Kos es una isla más pequeña que otras incluidas en esta lista como Creta o Rodas pero no por eso es menos interesante: la ciudad de Kos con su puerto y su casco histórico es de visita obligada y el antiguo santuario dedicado a Asclepio también; Therma Beach es atractiva a rabiar porque se trata de aguas termales junto al mar y Agios Stefanos es una de las mejores playas del Mediterráneo; ¿más lugares imperdibles? Zia, un pueblo de montaña junto al mar, Antimachia, un pueblo tradicional con su castillo y Kefalos para disfrutar de la playa y de paisajes rurales.

Malta

Malta | Pixabay

Malta, y también la isla de Gozo, son también lugares para disfrutar del verano en septiembre y es que aquí las temperaturas se acercan a los 30ºC y las aguas que bañan este archipiélago se mantienen también cálidas, alrededor de los 26ºC.

Malta es un destino de escándalo hasta el último día del verano e incluso un poco más allá (y lo sigue siendo en invierno gracias a sus magníficos festejos navideños pero esa es otra historia…); Aquí se disfruta todo, de ciudades como La Caleta con su catedral, sus calles históricas y sus miradores, de Las Tres Ciudades (Vittoriosa, Senglea y Cospicua), Mdina, la antigua capital de Malta, Marsaxlokk, el pueblo pesquero por excelencia, y por supuesto no solo la isla de Malta, también la de Gozo.

Cerdeña

Cerdeña | Pixabay

Cuando pensamos en islas italianas de verano, incluso en septiembre, solemos pensar en Sicilia y desde luego no es mala idea pero en esta ocasión nos decantamos por Cerdeña, una isla no tan popular pero igualmente interesante para disfrutar del verano en septiembre porque aquí las temperaturas se acercan los 30ºC y, lo que es más atractivo si cabe, las temperaturas del agua rondan los 26ºC.

La Costa Esmeralda, con Porto Cervo, Cala di Volpe y las playas del noroeste, nos asegura un disfrute playero de primera, Alghero es famoso por su casco histórico y sus paseo marítimo, Stintino y La Pilosa son, probablemente, las playas más famosas de la isla y Cala Luna, Cala Marioulu y Cala Goloritzé , las calas más fotogénicas; también merece una visita Cagliari con sus mercados y Bosa con sus casas de colores junto al río Temo.