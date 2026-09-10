Vuelos cancelados en Reino Unido por un problema técnico en el control aéreo: ¿tengo derecho a compensación como pasajero afectado?

Este martes y miércoles se han registrado más de 2.000 vuelos cancelados en Reino Unido como resultado de un problema técnico registrado en los sistemas de procesamiento del controlador aéreo británico NATS.

El aeropuerto más afectado ha sido el de Heathrow, en Londres, y aunque todavía no se saben las causas de este problema técnico lo cierto es que más de 300.00 pasajeros se han visto afectados.

Lo que muchos se están preguntado es... ¿tengo derecho a una compensación si me han cancelado o retrasado el vuelo?

En principio, si tu vuelo fue cancelado o sufrió un gran retraso como consecuencia directa del fallo técnico de NATS del 8 de septiembre, es poco probable que tengas derecho a la compensación económica fija prevista por la normativa británica de pasajeros.

Aeropuerto de Londres-Heathrow | Steve Parsons / PA Wire / dpa

La Autoridad de Aviación Civil británica (CAA) se ha pronunciado específicamente sobre este incidente. Considera que el fallo de NATS probablemente constituye una "circunstancia extraordinaria", es decir, una situación ajena al control de las aerolíneas. La CAA añade que esta consideración también puede alcanzar a cancelaciones y retrasos posteriores provocados directamente por el efecto en cadena del incidente. Por ello, los pasajeros afectados probablemente no podrán exigir la indemnización de hasta 520 libras que correspondería en otras circunstancias. Cada caso, no obstante, debe analizarse individualmente.

Eso no significa que pierdas el resto de tus derechos. Si tu vuelo fue cancelado, la compañía debe ofrecerte la posibilidad de elegir entre el reembolso del billete o un transporte alternativo hasta tu destino, ya sea lo antes posible o en una fecha posterior.

Además, mientras esperas una alternativa, la aerolínea mantiene su deber de asistencia, incluso aunque la causa sea extraordinaria. Esto incluye comida y bebida y, cuando sea necesario pasar la noche, hotel y transporte entre el aeropuerto y el alojamiento. Si la compañía no proporciona esa asistencia y tienes que pagarla tú, puedes solicitar el reembolso de los gastos razonables, por lo que es importante guardar todos los recibos.