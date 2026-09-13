Gran Canaria tiene la estatua de Neptuno más imponente. ¿Conoces su historia?

Hay playas que se reconocen por su arena, otras por sus aguas cristalinas y algunas, como en el caso de Melenara, por la imponente figura que se alza cerca de su costa. Vigilando cada ola y estando presente en los días de calma y tormenta, la estatua de Neptuno enamora a todo aquel que la descubre. Una de las estampas más fotografiadas del litoral de Telde, en el este de Gran Canaria, y que se ha vuelto un símbolo irremplazable del lugar.

De hecho, para los canarios sería raro acudir a esta playa y no ver esta majestuosa figura. Pero, ¿cuál es la historia que aguarda este monumento y qué es lo que se sabe de su autor? En Viajestic nos hemos puesto manos a la obra para conocer un poco más en detalle esta joya de la isla. Así pues, hemos podido saber que la escultura fue idea del artista teldense Luis Arencibia Betancort, nacido en Telde en 1946 y fallecido en Madrid en 2021.

El artista diseñó esta imagen de Neptuno emergiendo de las aguas, con su tridente en mano, con la intención de que reflejase la idea de ser un guardián simbólico de la playa. La obra fue inaugurada de manera oficial el 1 de septiembre de 2001 y, desde entonces, ha estado presente sobre las aguas. Asimismo, según medios locales, otro de los objetivos del escultor era fusionar la mitología clásica, que habla de Neptuno, con el entorno volcánico que tanto caracteriza a Canarias.

Estatua de Neptuno | Imagen de Idania Monzón

Características de la estatua de Neptuno

Tal y como se ha podido saber, la escultura está elaborada en bronce y se apoya sobre un promontorio de piedra volcánica situado en la orilla, en la zona conocida como El Puntón. Si hablamos de su altura, se cita que mide 4,20 metros. Pero, si se suma su imponente triente, el monumento alcanzaría casi los 6 metros. Teniendo esto en cuenta, no es de extrañar que verlo desde el paseo marítimo proyecte una imagen absolutamente espectacular.

Y es que, el Neptuno de Melenara ha pasado también por sus días de tormenta. Siendo imbatible, casi siempre, se ha mantenido al frente como el mejor guardián de las aguas teldenses. Pero, esto no quita que también haya sufrido lo suyo. Y es que, vivir en el mar tiene su coste y Neptuno lo ha pagado en varias ocasiones. Siempre ha sido reparado rápidamente para que esté en su estado más óptimo y se ha reforzado para evitar contratiempos futuros. Pero, por ejemplo, en 2010, un temporal le arrancó el brazo que sostenía el tridente. Un fuerte impacto que dejó a la deidad desarmada durante un tiempo.

¿Cómo llegar a la Playa de Melenara para ver la estatua de Neptuno del Puntón?

Primeramente, y como es obvio, es necesario viajar hasta la isla de Gran Canaria. Una vez se haya dado este paso, lo demás llega rápido. Y es que, la playa de Melenara se encuentra a unos 15 minutos en coche desde Las Palmas de Gran Canaria y a apenas 10 minutos del aeropuerto. Por lo tanto, es una parada sencilla. El único requisito necesario es ir en transporte.

Tras llegar a Melenara, el visitante dispone de numerosos lugares donde aparcar. Por otro lado, en el caso de ir en bus, la parada más próxima es frente a la playa. Pues, una vez ahí, no hace faltar buscar nada. Neptuno se hace notar solo con su imponente figura. Asimismo, es importante saber que Melenara es una de las playas más frecuentadas del municipio, tanto por la calidad de sus aguas tranquilas como por sus impresionantes vistas. Y es que, si hay algo que tiene Canarias, es que no importa el rincón que veamos. Siempre enamora.