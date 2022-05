5 experiencias viajeras de escándalo.. en Finlandia

Finlandia es un país con muchas posibilidades que son además muy diversas y cambiantes en función de la estación del año en que lo visites; y es que Finlandia es el país de la felicidad, el de las saunas y las auroras boreales, el de Laponia y Papá Noél, el de los baños de bosque... Pero hoy no vamos a hablar de Finlandia en general ni recorrer los cientos de lugares que querrás visitar si viajas a esta país nórdico, vamos a detenernos en eso que tanto nos gusta a la hora de viajar: vivir nuestro destino a través de fantásticas experiencias, podríamos proponerte 8, 10 y hasta 100 pero vamos a quedarnos en 5 para que elegir no te resulte tan complejo, son estas.

Faro Bengtskär: convertirte en farero del faro más alto de los países bálticos

Escaleras faro | Imagen cortesía de Turismo de Finlandia

No, no tendrás que ejercer de farero pero vivirás como si lo fueras porque te alojarás justo ahí, en el faro más alto de los países bálticos (46 metros de altura...); más que en una isla podríamos decir que ocupa un pequeño islote que podrás explorar a placer para descubrir en el tanto las huellas de la II Guerra Mundial (bunkers, trincheras...) como un mundo natural espectacular especialmente si visitas este lugar antes de que termine el mes de junio porque todavía disfrutarás de la visita anual que toda una colonia de eiders hace a la isla en su temporada reproductiva.

Convertirte, lo que duren tus vacaciones, en ciudadano de las centenarias islas de Aland

Silverskär Islands | Imagen cortesía de Turismo de Finlandia

Te contábamos hace ya un tiempo que las más de 6000 islas Aland (algunas suecas, otras finlandesas) celebraban este año su centenario, pues bien ¿te gustaría unirte a la fiesta? Podrás hacerlo tanto en Silverskär como en Sviskär o Klobben y podrás también disfrutar de unas vacaciones diferentes practicando kayak o yoga, paseando en barco, recorreindo diferentes rutas de senderimos o dándote el lujo y el gusto de vivir una selección de experiencias de lujo y bienestar en Sviskär, una isla incluida en el proyecto de vienestar de VistitFinlad FinRelax.

Lakeland Luxperience: convertirte en todo un aventurero en un safari nórdico

Safari de lujo | Imagen cortesía de Turismo de Finlandia

Seguro que al leer la palabra safari has pensado en Kenia, el Serengeti, leones, elefantes y otras bestias... pero no es eso lo que propone Finlandia sino algo muy diferente: recorrer en su safari la famosa zona de los Lagos de Finlandia, una experiencia de lo más aventurero que incluye experiencias como dormir en cabaños con techos y pareces acristaladas o disfrutar de un tour en moto acuática en la frondosa naturaleza de los lagos.

Jarvisydan: dormir en la casa del lago

Dormir en la casa del lago | Imagen cortesía de Turismo de Finlandia

No está Keanu Reeves esperando ni ahora ni dos años atrás ni dos años por delante (si no has visto la película 'La Casa del Lago' de Keanu Reeves y Sandra Bullock no intentes entender el modo en que empezamos a contarte esta experiencia...) pero lo que sí está en Finlandia es la casa del lago para que te alojes en ella y descubras cómo se vive sobre el agua, en una de las casas flotantes del complejo turístico de Jarvisydan; no solo podrás salir de casa y lanzarte directo al agua, pues en verano el lago no está helado, sino que podrás disfrutar de otras experiencias como un crucero con champán po rlo slagos, una salida de pesca...

Noormarkku Works: vivir el viaje histórico más bello de Finlandia

El viaje histórico más bello de Finlandia | Imagen cortesía de Turismo de Finlandia

Si no te has perdido ni una de las adaptaciones al cine de Jane Austen y te enganchaste a los Bridgerton sin desintoxicación posible, te encantará Noormarkku Works, la zona de fundición más grande e impresionante de Finlandia que conserva hoy un aire histórico innegable, especialmente en sus jardines.

