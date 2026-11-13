Estas son las ciudades subterráneas más sorprendentes del mundo

Cuando hablamos de ciudades subterráneas no hablamos solo de refugios en la tierra sino de auténticas ciudades que se construyeron bajo tierra por alguna razón, algunas históricas pero otras de lo más moderno porque la construcción subterránea no solo tiene carácter defensivo, también es una solución arquitectónica que se utiliza todavía hoy.

¿Sabes cuáles son y dónde están las ciudades subterráneas, habitadas o no, que todavía se pueden visitar? A continuación te recomendamos las 5 más interesantes (y alguna más…).

Derinkuyu en Turquía

Derinkuyu | Imagen de Nevit Dilmen, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Esta ciudad subterránea pasa por ser una de las obras arquitectónicas más sorprendentes del mundo porque desciende hasta 85 metros bajo tierra organizadas en 8 niveles, dicho de otro modo, un gran edificio de 8 pisos… bajo tierra. No hablamos de un refugio sino de una auténtica ciudad subterránea con sus establos, cocinas, bodegas, almacenes, iglesias, puertas… y por supuesto pozos y un sistema de ventilación para que la vida fuera posible allí abajo porque llegaron a vivir 20.000 personas.

Aunque Derinkuyu es la más famosa no es la única ciudad subterránea turca, también es interesante Kaymakli, también con 8 nivales y todos los espacios necesarios para la vida aunque con pasillos estrechos y bajos para dificultar el acceso de posibles invasores.

Coober Pedy en Australia

Coober Pedy | Imagen de Nachoman-au, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Esta ciudad subterránea está en el desierto australiano y eso explica su origen: se excavó la ciudad porque, en mitad del desierto y con temperaturas tan extremas, resulta más fácil mantener un ambiente habitable bajo tierra que sobre ella. Claro que la pregunta más bien sería por qué vivir en semejante sitio y la respuesta tiene nombre de joya: ópalo, fue la explotación del ópalo la que provocó la creación de esta ciudad a principios del siglo pasado.

En Coober Pedy podrás disfrutar no solo de una visita sorprendente sino de alojarte en un hotel subterráneo e ir de compras… bajo tierra.

Naours en Amiens Francia

Naours | Imagen de Raphodon, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Esta ciudad subterránea gala está ubicada bajo un bosque, era en principio una cantera de piedra pero se acabó convirtiendo en ciudad subterránea al servir como refugio para su población en tiempos revueltos (guerras, invasiones…); se trataba de una ciudad de unos 300 espacios con sus galerías, capillas, pozos, establos, almacenes… Llegaron a vivir en ella hasta 3.000 personas.

Orvieto en Italia

Orvieto | Imagen de Asurnipal, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Bajo el caso histórico de Orvieto, en Italia, hay otra Orvieto, la ciudad subterránea: fue construida, excavada para ser más exactos, hace miles de años y es que fueron los etruscos los que comenzaron a perforar el subsuelo; se crearon pozos, cisternas, almacenes, bodegas, talleres, molinos… hasta 1.200 cavidades bajo la ciudad. En la actualidad hay incluso recorridos guiados para conocerla.

Aunque la de Orvieto es, probablemente, la más popular de Italia, no es ni mucho menos la única, hay otras dos ciudades subterráneas italianas que también son de gran interés: la de Nápoles justo bajo el casco histórico de la popular ciudad del sur de Italia, y Matera (aunque no es una ciudad subterránea como tal sino excavada en la roca).

Montreal en Canadá

Montreal Underground City | Imagen de Deror_avi, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Hay una Montreal subterránea, sí, y es una estructura de lo más moderno, lo que la distingue de los ejemplos anteriores en esta lista: se trata de una infraestructura urbana que conecta edificios, centros comerciales, hoteles, estaciones de metro, oficinas, espacios culturales… Se construyó en los años 60 del siglo pasado y hace posible desplazarse kilómetros bajo tierra a través de galerías y eso, en una ciudad donde el invierno es frío, helado y nevado, facilita notablemente la vida, es más podríamos decir que así como Cobber Pedy se excavó en su día huyendo del calor, Montreal se excavó para mantener la vida urbana a todo tren a pesar del frío y de las inclemencias invernales.