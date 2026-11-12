Los imprescindibles de Bolonia, la ciudad de los pórticos y la gastronomía

Situada en la región de Emilia-Romaña y con los tonos rojizos dando color a sus calles, Bolonia es una ciudad italiana con un casco histórico con mucho por descubrir. Plazas monumentales, iglesias, palacios y antiguas torres medievales ofrecen suficientes atractivos como para recorrer este destino sin tiempo para aburrirse. Sin embargo, si tuviésemos que quedarnos con solamente cuatro lugares que no puedes faltar en un itinerario de viaje, serían estos de los que te hablamos a continuación.

Piazza Maggiore y el corazón histórico de Bolonia

Piazza Maggiore | Pixabay

La Piazza Maggiore es un buen punto de partida para comenzar a conocer la ciudad. Es el centro neurálgico de la misma, y está rodeada de edificios históricos como el Palazzo d'Accursio, sede del Ayuntamiento, el Palazzo del Podestà y el Palazzo dei Notai.

Los pórticos, el gran emblema de la ciudad

Pórticos | Pixabay

Por supuesto, pasear bajo sus característicos pórticos es otro de los mejores planes en Bolonia. De hecho, muchas de sus calles cuentan con estas galerías cubiertas, que protegen a locales y visitantes de la lluvia y el sol. En total, se extienden a lo largo de 62 kilómetros por la ciudad, y 42 de ellos están en el casco histórico. Imagínate cuál es su importancia, que en 2021 doce conjuntos de pórticos de Bolonia entraron en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Las Dos Torres

Las Dos Torres | Pixabay

Casi tan famosa como la imagen de los pórticos es la que regalan sus dos torres medievales: la Asinelli y la Garisenda. Se construyeron entre los siglos XI y XII y cada una de ellas destaca por una cosa. La primera, por sus 97 metros de altitud. La segunda, porque está inclinada.

El Quadrilatero y los sabores de la gastronomía boloñesa

Quadrilatero | Pixabay

Por último, si tuviésemos que elegir un cuarto lugar imprescindible en un viaje a Bolonia sería el Quadrilatero, un entramado de calles comerciales situado junto a la Piazza Maggiore, donde se concentran tiendas de alimentación, puestos de pasta fresca, charcuterías y establecimientos tradicionales. Sin duda, una escapada a esta ciudad italiana merece dedicar unas horas a su gastronomía. No por nada Bolonia recibe el sobrenombre de La Grassa.

Dicho esto, si te preguntas qué probar, apunta las tagliatelle al ragù, cintas de pasta fresca con una salsa de carne cocinada lentamente. Y no dudes en echarle un vistazo a las lasañas verdes, a la mortadela de Bolonia y a las crescentine, unas piezas de masa frita que suelen acompañarse de embutidos y quesos.