El castillo mejor conservado de España se encuentra en Castilla y León: es del siglo X y así puedes visitarlo

El Castillo de Peñafiel se sitúa en la provincia de Valladolid y es famoso por su sorprendente arquitectura propia de la Edad Media, la cual a pesar de que sigan pasando los años sigue teniendo una excelente conservación. Se trata de una construcción situada sobre las rocas en lo alto de una colina rodeada de campos verdes.

La construcción de esta torre se llevó a cabo durante el siglo X, sin embargo, el aspecto de su fachada actual se debe a varias reformas realizadas siglos después. Su longitud se extiende a los 200 metros y la torre se compone de 30 metros de altura. Además, la acompañan murallas que rodean el castillo y le dan ese aspecto imponente al resto del pueblo, además de regalar unas vistas inigualables junto al valle del Duero.

¿Cómo visitar el imponente castillo?

Para poder visitar el Castillo de Peñafiel se necesita alrededor de dos horas. Se pueden comprar las entradas en la taquilla en el mismo castillo o desde la web de la localidad de Valladolid. Las entradas para realizar la viista completa es de 6,60 euros por persona y para los menores de 12 años, el recorrido es gratuito. De martes a domingo y días festivos, el horario es desde las 10.30 am hasta las 14.00 pm y vuelve a abrir sus puertas de 16.00pm hasta las 20.00 de la noche. Los días del 24, 25 y 31 de diciembre, junto al 1 y 6 de enero, permanecerá cerrado.

Durante la época de verano, el horario es igual, sin embargo, la hora de cierre son las 18.00 de la tarde.

Históricamente, las murallas que rodean el valle, permitían un mayor control sobre las entradas a la localidad y vigilar desde la altura el territorio que la compone. A día de hoy, la fortaleza sigue siendo uno de los sitios más emblemáticos de Castilla y León.

Por otro lado, destacan los valles del Duero, el Duratón y el Botijas desde los que se puede observar el pueblo en su totalidad y gozar de una perspectiva en la que se podrá observar a más detalle el Castillo de Peñafiel.

Además, el Castillo, no sólo lo conforman las murallas y la alta torre, también dispone de la denominada Torre del Homenaje construida a base piedras provenientes de las canteras de Campaspero. Allí se encuentra gran riqueza histórica que permite conocer cómo era la vida cotidiana en la época medieval ya que también se permite recorrer diferentes tramos de las murallas. Para los amantes del buen vino, este destino cuenta con el Museo Provincial del Vino, uno de los lugares más visitados de la villa de Peñafiel. En él, se pueden encontrar vinos de nombres reconocidos como Ribera del Duero, Rueda, Cigales o Toro.

Un pueblo con valor histórico, cultura y gastronomía tradicional

Pero esto no es todo lo que tiene por ofrecer el pueblo manchego, también se puede recorrer en poco tiempo su casco histórico y conocer de cerca su cultura, tradiciones y gastronomía. Una de sus paradas obligatorias es la plaza del Coso, un espacio medieval compuesto por balcones de madera en las que antiguamente se realizaban celebraciones tradicionales.

En cuanto al edificio religioso más reconocido del lugar está el convento de San Pablo con una capilla de estilo gótico-mudéjar propia del siglo XIV. En caso de querer acercarte un poco más a la cultura de los ciudadanos y entender sus costumbres, se puede visitar la Casa Museo de la Ribera.

Si tienes un espíritu más aventurero y buscas paseos en plena naturaleza y poder disfrutar de un entorno cargado de desconexión, los visitantes pueden disfrutar del famoso Parque de la Judería situado junto al río Duratón y respirar esa calma que están buscando. Finalmente, otra opción es el monasterio de Santa María de Valbuena desde donde podrás pararte y dejar pasar las horas observando los viñedos del valle del Duero y el castillo que lo protagoniza.