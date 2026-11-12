Espresso Monaco, el tren navideño en el que te duermes en Roma y despiertas en los Alpes

Se trata de un tren navideño lanzado para finales de noviembre y diciembre de 2026 denominado el Espresso Monaco, que recorre un trayecto lleno de espíritu navideño donde el principal objetivo de la compañía es brindar el máximo confort e ilusión en estas fechas a todos los viajeros.

La ruta que seguirá el ferrocarril dura aproximadamente 17 horas y el trayecto empieza por la ciudad de Roma en la estación de Termini alrededor de las 20.00 horas y se dirigirá hacia Munich, atravesando el norte de Italia y los Álpes de Austria llegando hasta Baviera. Algunas de las localidades por las que atravesará el vehículo son: Verona, Trento, Bolzano,Bressanone, Fortezza, Vipiteno, Colle Isarco, Brennero, Innsbruck, Kufstein. Al llegar a la gran ciudad de Munich los viajeros se encontrarán con el famoso Christkindlmarkt con impresionantes puestos de artesanía y gastronomía junto actividades navideñas para toda la familia.

Además, para disfrutar del viaje y poder llegar con la energía intacta, el tren ofrece diferentes tarifas que incluye alojamientos compuestos por cabinas individuales o dobles, además de servicios de restauración y un obsequio navideño nada más empezar la aventura.

Esta idea propuesta a los turistas surge con un fin de facilitar el traslado a todos aquellos que deseen vivir la navidad de cerca y que vienen desde muy lejos para ello con una opción asequible y sostenible.

Durante la estancia se contará con un ambiente navideño que será imposible que no te llene de sueños e ilusión, desde un decorado especial hasta villancicos y regalos especiales. Sin embargo, lo verdaderamente destacable de esta experiencia es poder atravesar los Alpes y poder disfrutar de las vistas de cada rincón recorrido.

¿En qué fechas estará disponible el Espresso Monaco?

La compañía organizadora de la actividad, FS Treni Turistici Italiani, ha difundido dos fechas aún pendientes por confirmar: del 27 al 29 de noviembre y del 4 al 6 de diciembre, siempre partiendo desde Roma un viernes y regresando desde Múnich el domingo. El precio del trayecto ronda los 129 euros por persona sin contar la elección de los asientos y cabinas nocturnas.

El tren nocturno Espresso Mónaco es sin duda una nueva propuesta perfecta para los turistas que quieren visitar las ciudades con mercadillos y cultura navideña más conocidas. Si quieres llenarte de ilusión y volver a sentirte un niño, además de ver paisajes sacados de un cuento y volver con cientos de fotografías mágicas y el corazón lleno, esta es tu oportunidad.