5 grandes ciudades que estuvieron a punto de desaparecer

Solemos dar siempre por seguro lo que tenemos y se nos antoja ciencia ficción pensar en un Portugal sin Lisboa o en una Polonia sin Varsovia, no digamos ya un Estados Unidos sin San Francisco, Chicago o Nueva Orleans pero lo cierto es que eso, precisamente eso, estuvo a punto de ocurrir, a continuación te contamos por qué y cómo se salvaron estas cinco ciudades de caer en la destrucción primero y el olvido después:

Lisboa y el terremoto de 1755

Lisboa | Pixabay

Ocurrió el 1 de noviembre de 1755, la ciudad sufrió un terremoto cuya magnitud brutal durante varios minutos y, por si esto fuese poco, después grandes olas de varios metros inundaron la ciudad; el colmo del desastre llegó después, cuando quienes se habían salvado del desastre sobrevivían como podían entre velas, velas que fueron la causa de no pocos incendios. Según las estimaciones de que disponemos fallecieron entre 30 y 50 mil persona y el 85% de la ciudad quedó destruido.

¿Cómo se reconstruye una ciudad devastada hasta ese punto? Con convicción, inversión y paciencia… así lo hicieron los portugueses: fue el rey José I quien encargó la reconstrucción al marqués de Pombal quien en lugar de tratar de recuperar lo irrecuperable dado el nivel de destrozo sufrido por la ciudad, la diseñó de cero, una ciudad nueva, la Lisboa que hoy conocemos.

Chicago y el incendio de 1871

Chicago | Pixabay

En el S.XIX Chicago era una ciudad construida en madera lo que, a priori, no tenía que suponer problema alguno pero la naturaleza tenía otros planes: el 8 de octubre de 1871 la ciudad llevaba semanas sufriendo una importante sequía que fue el origen de los primeros incendios que comenzaron a arder en los edificios de Chicago, ardieron durante dos días más, hasta el 10 de octubre y el resultado fue terrible: más de 17.000 edificios fueron pasto de las llamas y más de 100.000 personas se quedaron en la calle.

Cual Ave Fénix Chicago renació de sus cenizas y lo hizo utilizando materiales más resistentes como el acero y la piedra y convirtiéndose en una suerte de laboratorio de la arquitectura moderna ¿el resultado? Aquí se levantaron los primeros rascacielos del mundo y se comenzó a dibujar el skyline de Chicago que conocemos hoy.

San Francisco y el terremoto de 1906

San Francisco | Pixabay

San Francisco también tuvo, como Lisboa, un terremoto devastador, el suyo ocurrió el 18 de abril de 1906 y destruyó el 80% de los edificios de la ciudad dejando a unas 250.000 personas sin hogar. Como sucedió en Lisboa el desastre no sucedió solo durante el seísmo sino que ese fue solo el principio, después vinieron loa incendios y una cadena de infortunios que hacía imposible parar la destrucción de la ciudad.

Pero San Francisco también resurgió y es que se decidió reconstruir la ciudad en el mismo lugar en el que había sido destruida y se hizo, además, de modo especialmente rápido; en pocos años San Francisco no solo estaba de nuevo en pie arquitectónicamente hablando sino que recuperó su actividad económica, además, como no podía ser de otro modo, este desastre impulsó avances en lo que a la ingeniería sísmica se refiere y a cómo hay que construir para que el daño de un terremoto no sea tan devastador.

Nueva Orleans y el huracán Katrina

Nueva Orleans | Pixabay

De lo ocurrido en Nueva Orleans cabe que tengas memoria porque no han pasado tantos años de su destrucción como en los casos anteriores, fue en el año 2005 cuando el huracán Katrina arrasó con los diques que protegían la ciudad y provocó que el 80% de Nueva Orleans quedara inundada, barrios enteros estuvieron sumergidos durante semanas y no solo hubo cientos de muertos sino que centenares de miles de personas tuvieron que huir de la ciudad.

La recuperación de Nueva Orleans se nos antoja lenta pero, probablemente, sea porque pudimos seguirla día a día: la reconstrucción de las estaciones de bombeo y de los diques, la del emblemático barrio francés… Aunque no recuperó toda su población (hubo quien no quiso volver…) Nueva Orleans sí ha vuelto a ser en gran medida lo que fue, una ciudad de jazz, de rica gastronomía y sobre todo de Mardi Gras.

Varsovia, cuando Hitler decidió destruir la ciudad

Varsovia | Pixabay

Cerramos nuestra lista con una ciudad que no estuvo a punto de desaparecer por un desastre natural como en los casos previos sino por la acción y decisión directa del hombre: Varsovia sufrió importantes daños durante el transcurso de la II Guerra Mundial pero fue en 1944, tras el Levantamiento de Varsovia sofocado por las tropas alemanas, cuando Hitler tomo la decisión de destruir la ciudad: cuando terminó la II Guerra Mundial el 85% de Varsovia estaba en ruinas y de su casco histórico no quedaba apenas nada.

Los polacos decidieron reconstruir su capital pero no diseñando una ciudad nueva sino recuperando lo que la barbarie humana había destruido: Varsovia resurgió de sus escombros tal y como era gracias al inmenso esfuerzo que se hizo para recuperarla a su imagen y semejanza utilizando planos antiguos, miles de fotografías de la época previa a la guerra e incluso pinturas como las del artista Canaletto que había visitado y pintado la ciudad en el S.XVIII. Hoy Varsovia es Patrimonio Mundial según la UNESCO por esta soberbia recuperación de una ciudad histórica.