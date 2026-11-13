Localizaciones reales donde se ha grabado el emotivo anuncio de la Lotería de Navidad 2026

Los anuncios de la Lotería de Navidad buscan llegar al corazón del espectador y abrumarle del sentimiento navideño promoviendo la unión familiar y compartir con los más cercanos estas fechas tan importantes.

Este año no ha sido la excepción y Corazonada, que así se llama el spot, se ha llevado todas las miradas con sus espectaculares escenarios cántabros de Santander, que han logrado el objetivo buscado. Se trata de un pequeño fragmento donde se muestra a un joven llamado Edu, que está atravesando un momento de salud complicado puesto que necesita un trasplante urgente. Pronto podemos ver que el protagonista consigue la cirugía y tras su recuperación siente nuevas ilusiones y sueños, puede observar la vida cotidiana con otros ojos agradecido con poder estar con sus seres queridos y disfrutar de pequeñas cosas como la comida, el viento frío sobre su cara o un paseo de la mano de su compañera de vida.

El anuncio finaliza con la compra de un último boleto de la Lotería, sin embargo, al chocar contra una mujer, esta se da cuenta de que era el mismo número que ella estaba buscando por su reciente hermano fallecido, a lo que Edu responde compartiendo el premio a medias. Es entonces cuando ambos se dan cuenta de que el trasplante de Edu pertenecía al hermano de la mujer.

Pero no sólo destaca el profundo mensaje "Compartir nos da vida", también llama la atención los espectaculares planos donde han sido grabadas las escenas del anuncio que han conseguido captar la atención de los espectadores y envolverlos en la historia.

¿Dónde se han grabado las escenas más icónicas?

La historia transcurre en la localidad de Santander y recorre lugares emblemáticos de la ciudad como la terraza del Balneario de La Primera en la impresionante playa de El sardinero a las orillas del mar cantábrico. Esta cuenta con alrededor de 350 metros de largo y está situada cerca de la Plaza de Italia y el Gran Casino, otros dos protagonistas de la grabación. Destaca por su impresionante paseo marítimo y la calma que transmiten los pescadores al caer el sol.

Por otro lado, destaca la impresionante Grúa de Piedra del año 1900 que fue utilizada para el mercado de las embarcaciones o trenes de mercancía y ahora es uno de los monumentos más emblemáticos del paseo marítimo en el muelle de Maura.

Por otro lado, destaca la Calle Juan de Herrera, centro histórico de la ciudad con una gran variedad de comercios y restaurantes con comida típica de Cantabria perfectos para disfrutar su gastronomía tradicional.

La reconocida Plaza de Cañadío con su indiscutible encanto, sobre todo por la noche cuando se iluminan sus calles. La plaza se reformó por última vez a finales de los años noventa de la mano de José Quintana.

Finalmente, se puede observar en el final del vídeo publicitario la administración de lotería de la calle Hernán Cortés rodeada de un ambiente cálido y cercano gracias al resto de negocios que la rodean.

Si estas buscando un destino repleto de historia y paisajes marítimos espectaculares, Santander es la mejor opción, repleto de cultura y monumentos que harán que sientas la misma emoción que la grabación del anuncio de lotería.