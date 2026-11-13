El pueblo de Teruel conocido como la capital de la trufa negra

En Sarrión, en la provincia de Teruel, el cultivo de este hongo de aroma intenso es una actividad fundamental para su economía. Tanto es así que, gracias a él, su nombre ha traspasado las fronteras españolas y ha ganado popularidad en Europa.

La comarca de Gúdar-Javalambre, en la que se encuentra este municipio, dispone de las condiciones naturales idóneas que favorecen el desarrollo de este ingrediente cuyo sabor es de lo más característico. Crece bajo tierra, en simbiosis con las raíces de árboles como las encinas, y se necesitan perros adiestrados para poder localizarlo. Los animales, gracias al entrenamiento que reciben, son capaces de detectar el aroma de la trufa negra, que se recoge normalmente entre noviembre y marzo.

Trufa negra de Sarrión | Imagen cortesía de Turismo de Aragón

Dicho esto, y de regreso a Sarrión, queremos contarte que uno de los lugares que puedes visitar para conocer este hongo tan preciado por chefs y comensales es Tuber Universum, el Centro de Interpretación de la Trufa de Sarrión. Allí, en sus instalaciones, es posible descubrir cómo se cultiva, se recolecta y se comercializa, además de comprender la importancia que tiene para el territorio.

Asimismo, también es una buena opción acudir a FITRUF, la feria internacional de la trufa negra. Celebrado desde 2001, este certamen reúne a productores, especialistas, profesionales de la gastronomía y visitantes interesados en conocer a fondo el llamado diamante negro.

Sarrión | Imagen cortesía de Turismo de Aragón

En esta feria, es posible disfrutar de actividades relacionadas con la truficultura, así como de degustaciones, demostraciones de búsqueda con perros truferos y propuestas gastronómicas que enseñan las diferentes posibilidades gastronómicas de este hongo de tan gran valor.

Si este evento ha llamado tu atención, debes saber que todavía estás a tiempo de acudir este mismo año. En 2026, FITRUF celebrará su XXV edición los días 5, 6 y 7 de diciembre, y su programa completo puede conocerse en la web oficial de la feria.

Sarrión | Imagen de Fran Ara, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Por supuesto, y aunque no lo hayamos mencionado todavía, tampoco está de más recorrer el casco histórico de Sarrión si es que organizas una escapada a este pueblo aragonés. Uno de los rincones más reconocibles es el Portal de Teruel, una antigua puerta de la muralla medieval que todavía se conserva y que está declarada Bien de Interés Cultural.