5 carreteras que son auténticas obras de ingeniería

Hay carreteras que se nos antojan imposibles pero ahí están, listas para ser recorridas siendo auténticas obras de ingeniería y es que, de no ser así, no existirían porque los lugares que atraviesan hacen imposible la construcción de una carretera sin más; son varias las que carreteras imposibles que se pueden recorrer pero estas cinco nos parecen imperdibles por espectaculares desde todos los puntos de vista:

Lysevegen, en Noruega

Lysevegen | Imagen cortesía de Turismo de Noruega

Se trata de una carretera con 27 curvas de herradura que salvan más de 900 metros de desnivel y eso no es lo más espectacular, lo más sorprendente es que cuenta además con un túnel en forma de sacacorchos que logró salvar un tramo que ni unas cuantas curvas de herradura más podían atravesar; la panorámica de esta carretera es un espectáculo, parece una serpiente descendiendo por la ladera de la montaña hacia el fiordo.

Esta carretera va desde Lysebotn, al fondo del fiordo de Lyse, hasta Sirdal, en el interior de Noruega y se construyó como parte de un proyecto hidroeléctrico, no con fines turísticos; en la actualidad atrae a no pocos amantes de la conducción y de los lugares extremos.

Strada della Forra, en Italia

Strada de la Forra | Imagen de dominio público, via Wikimedia Commons

Es una carretera dentro de una garganta, una carretera excavada en la roca sobre el torrente de Brasa; tiene túneles, puentes, curvas cerradas, tramos encajados en la pared (literalmente…). Une Porto, junto al Lago di Garda, y Pieve di Tremosine y tiene unos 6 kilómetros de longitud que son todo un espectáculo.

Al final de esta carretera está su punto más espectacular: un túnel natural de roca tan estrecho que el tráfico aquí está regulado por semáforo. Esta es además una carretera de cine, aquí se rodó alguna que otra persecución de la saga Bond, James Bond.

Transfagarasan, en Rumanía

Transfagarasan | Pixabay

Esta carretera atraviesa los Cárpatos y tiene 27 viaductos y puentes además de no pocos túneles entre los que destaca uno, el de Balea, que es el más largo de esta carretera, una carretera que no se construyó con fines civiles ni mucho menos turísticos, se trata de una obra militar que hoy es un ejemplo de ingeniería espectacular para salvar un terreno imposible.

Para entender la obra de ingeniería que es esta carretera basta presentarla en cifras: 151 kilómetros de largo, 90 kilómetros de tramo de montaña, casi un kilómetro el túnel de Capra-Balea, salva algo más de 2000 metros de altitud y supera los 3 kilómetros y medio en curvas de herradura.

Guoliang Tunnel Road, en China

Guoliang | Imagen de LosApos.com, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

De esta carretera sorprende todo, desde su historia hasta su construcción: fueron los propios habitantes de Guoliang quienes excavaron la carretera en una pared de roca para conectar el pueblo con el exterior ¿resultado? Una estrecha carretera que atraviesa la montaña y que, en algunos tramo, parece estar colgada sobre el vacío.

Es una carretera tan espectacular como corta, apenas supera el kilómetro pero resulta una obra admirable cuando descubrimos que fue excavada por un grupo de aldeanos con martillos y cinceles y es que se trata de un túnel-carretera con más de 30 ventanas excavadas en la pared de la montaña que permiten el paso de la luz y ofrecen unas vistas de escándalo.

Karakoram Highway entre Pakistán y China

Karakoram Highway | Imagen de Shakeelgilgity, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Es una carretera internacional que atraviesa una de las cordilleras más imponentes del mundo, está llena de túneles, puentes y tramos excavados en la roca (tallados sobre ella). Son 1300 kilómetros de carretera que arrancan en Hasan Abdal, cerca de Islamabad, y llega a Xinkiang, en China atravesando el Himalaya y el Karakorum.

Para construir esta carretera hubo que salvar gargantas, paredes de roca, glaciares y valles profundos, de ahí que haya tantos túneles, puentes y tramos excavados en las laderas ¿el lado oscuro de esta carretera? No tiene tanto que ver con su peligrosidad o accidentes sino con las vidas que se cobró su construcción: se estima que fallecieron alrededor de 1000 trabajadores en diferentes accidentes y desprendimientos durante las obras.