Hoteles de hielo: dónde están y cuándo disfrutarlos (antes de que se derritan)

El invierno, con su frío y sus nieves, está a las puertas y con él llegarán algunos hoteles de hielo que, en primavera, se derretirán ¿sabes dónde están y cuándo puedes alojarte en ellos? A continuación te lo contamos pero antes un matiz: los cinco que te recomendamos a continuación son hoteles de hielo que se construyen cada año cuando llega el invierno y se derriten en primavera, hay otros como el Snowhotel 365 noruego que están abiertos todo el año pero lo hacen con truco, tienen un sistema de refrigeración que impide el deshielo.

Icehotel en Laponia sueca

IceHotel. | Imagen de Stephan Herz (User:Stephan_Herz), licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Este hotel de Jukkasjärvi es, probablemente, el más popular de los hoteles de hielo; se construye desde del año 1989 junto al río Torne cada invierno extrayendo el hielo del propio río helado, ésta será su edición número 37 y, como cada año, sus habitaciones serán todas diferentes porque serán creadas por diferentes artistas y es que el Icehotel sueco es toda una obra de arte efímero.

¿A partir de qué fecha admite huéspedes? Desde el 11 de diciembre.

Sorrisniva Igloo Hotel al norte de Noruega

Iglesia de hielo | Imagen de Untravelledpaths, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

El Sorrisniva es el hotel de iglús más septentrional del mundo y se construye cada invierno con la friolera de 250.000 kilos de hielo y 7.000 metros cúbicos de nieve; sus habitaciones están decoradas con esculturas y motivos artísticos y, además de estar rodeado de naturaleza ártica, es un enclave ideal para disfrutar de las auroras boreales.

Puedes alojarte en uno de sus iglús desde del 20 de diciembre y hasta el 31 de marzo, después se derretirá.

Arctic SnowHotel en Laponia finlandesa

Bar. SnowHotel | Pxhere

En el Arctic SnowHotel las habitaciones están esculpidas en la nieve, cuenta además con restaurante de hielo, bar helado y una sauna de nieve. Este hotel cuenta con una particularidad que quizá lo haga más atractivo para quienes se sientan reticentes a alojarse entre tanto hielo: tiene iglús de cristal climatizados desde los que disfrutar de la observación del cielo ártico cómodamente.

Estos iglús, los de cristal, están operativos desde el pasado mes de septiembre pero el hotel de hielo en sí no abrirá sus habitaciones hasta el 15 de diciembre. Las cerrará el 31 de marzo, fecha de fin de temporada.

Lapland Hotels SnowVillage en Finlandia

Restaurante. SnowCastle | Imagen de Art of Backpacking, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Este hotel es más que eso, es un pueblo de nieve y hielo al que no le falta detalle: cuenta con esculturas monumentales, pasillos de hielo, restaurante y otros espacios todos ellos temáticos y, también, suites de hielo. Es algo así como un resort de hielo.

Su inauguración está prevista para Navidad, concretamente para el mismo día 25 de diciembre, y mantendrá sus espacios abiertos hasta el 4 de abril.

Hôtel de Glace. Quebec | Imagen de Pierre-Arnaud KOPP from REIGNIER, France, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

[[h2:Hôtel de Glace en Canadá]]

De Europa nos vamos a Canadá porque allí también tienen hoteles de hielo, nos quedamos por el que pasa por ser uno de los mejores de toda Norteamérica,el Hotel de Glace en Quebec. La decoración de este hotel cambia cada temporada pero hay algo que no falta nunca: suites especiales con chimenea y acceso al spa, puro lujo helado y cálido a la vez…

Este hotel abrirá sus espacios un poco más tarde que los europeos, el 4 de enero, y permanecerá abierto hasta el 13 de marzo.