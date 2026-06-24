¿Cádiz, Sanxenxo, Bilbao o San Sebastián? Vota por tu favorito al mejor destino de verano de España 2026

¡Ya estamos en la gran final! Tras varias semanas de votaciones, ya se conocen los cuatro finalistas que aspiran a convertirse en el mejor destino de verano de España 2026 de Viajestic: Cádiz, Sanxenxo, Bilbao y San Sebastián.

A través de un vídeo que hemos publicado en redes sociales (que puedes encontrar debajo de estas líneas), los usuarios podrán elegir su rincón favorito para disfrutar de las vacaciones estivales. Cada uno de los destinos llega a esta última ronda respaldado por sus atractivos turísticos, su gastronomía y algunos de los paisajes más reconocibles de la geografía española.

Cádiz, elegido por Cristina Pardo, se presenta como una de las grandes candidatas gracias a sus extensas playas, sus espectaculares puestas de sol y el encanto de su casco histórico. La ciudad andaluza se ha consolidado en los últimos años como uno de los destinos preferidos para quienes buscan combinar mar, cultura y gastronomía. ¡Además fue el ganador de la edición de 2025!

Por su parte, Sanxenxo, finalista gracias a Roberto Leal, representa la esencia del verano gallego. Sus playas y su cercanía a las Rías Baixas la convierten en uno de los lugares más visitados del norte de España durante la temporada estival.

Bilbao, el favorito de Melody, también se cuela en la final gracias a su transformación en una referencia turística internacional. La capital vizcaína destaca por su oferta cultural, su gastronomía y su capacidad para combinar tradición y modernidad.

Completa la lista San Sebastián, elegido por Carmen Lomana, una ciudad que cada verano atrae a miles de visitantes gracias a enclaves tan emblemáticos como la playa de La Concha, considerada una de las más bellas de Europa, además de su reconocida oferta gastronómica.

Ahora la decisión queda en manos del público. Los usuarios podrán votar a través de la encuesta habilitada en redes sociales para decidir qué destino se alza con el título de mejor destino de verano de España 2026.

Solo uno podrá hacerse con la victoria. ¿Será Cádiz, Sanxenxo, Bilbao o San Sebastián? La última palabra la tienen los viajeros.