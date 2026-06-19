San Sebastián, cuarto y último finalista al mejor destino de verano de España 2026

La competición para elegir el mejor destino de verano de España 2026 ya tiene a sus finalistas. La última plaza ha sido para San Sebastián, el destino escogido por Carmen Lomana como su lugar favorito para disfrutar de las vacaciones estivales.

La colaboradora de televisión y empresaria ha tenido que decidir entre algunos de los enclaves turísticos más destacados del país. En la votación competían también Menorca, Tenerife, Santander, Tarifa y Málaga, entre otros. Unos destinos que han demostrado su atractivo a lo largo del proceso, pero que finalmente no han logrado imponerse a la ciudad donostiarra.

Un referente turístico del norte de España

San Sebastián se ha consolidado durante años como uno de los destinos más valorados por viajeros nacionales e internacionales. Su combinación de playas urbanas, gastronomía de prestigio internacional, patrimonio cultural y entorno natural la convierten en una de las ciudades más demandadas durante la temporada de verano.

Con el respaldo de Carmen Lomana, la capital guipuzcoana se suma así a la lista definitiva de candidatos que lucharán por hacerse con el reconocimiento de mejor destino de verano de España 2026 de Viajestic.

Cádiz, Sanxenxo y Bilbao, también en la final

La final va a estar muy reñida, pues San Sebastián tendrá que competir contra otros tres destinos muy queridos y demandados del turismo español. Como podéis recordar, Cristina Pardo eligió a Cádiz, un destino que enamora con sus playas atlánticas, su casco histórico lleno de encanto y una gastronomía marinera que sabe a verano todo el año.

Roberto Leal escogió a Sanxenxo, uno de los destinos más populares de Galicia gracias a sus espectaculares playas, su ambiente vacacional y su privilegiada ubicación en las Rías Baixas.

Y a cantante Melody se decantó por Bilbao, una ciudad que combina vanguardia, cultura y tradición, con iconos como el Museo Guggenheim y una reconocida oferta gastronómica que la convierte en una visita imprescindible del norte de España.

La decisión final será del público

Tras conocerse el último nombre de la competición, hemos anunciado que la siguiente fase estará protagonizada por los usuarios. Será el público quien tenga la oportunidad de votar y decidir cuál de los destinos finalistas se alza con la victoria.

La expectación crece a medida que se acerca la gran final, en la que algunos de los lugares más emblemáticos del turismo español competirán por el favor de los viajeros.

Los interesados deberán permanecer atentos a las próximas publicaciones de nuestro Instagram, donde se darán a conocer los detalles del proceso de votación y la forma de participar en la elección del ganador. La cuenta atrás para conocer el mejor destino de verano de España 2026 ya ha comenzado.