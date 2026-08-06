5 monasterios convertidos en hotel en los que disfrutar de una estancia con un halo espiritual

Hay viajes en los que el alojamiento es lo de menos y lo de más es el destino y otros en los que el hotel es el destino propiamente dicho (o casi…); si eres de los que busca hoteles en los que relajarse, descansar, desconectar y vivir una experiencia casi espiritual sin tener que hacer un auténtico retiro, los cinco que te recomendamos a continuación te interesan porque son 5 hoteles que antes de serlo fueron monasterios y que conservan no solo buena parte de su arquitectura conventual sino también el eco de la vida espiritual que latía en ellos siglos atrás.

Parador de Santo Estevo, en Galicia

Parador de Santo Estevo | Imagen de Chica de la Tele, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Antes de ser un Parador este edificio fue un monasterio benedictino fundado allá por el S.VI aunque la mayor parte de la estructura que se conserva hoy es posterior, de la época medieval y también renacentista; está en la Ribeira Sacra, en la tierra de la viticultura heroica y los cañones del Sil (los fiordos gallegos…); alojarse en este hotel es dejarse envolver por el ambiente espiritual que se conserva en sus claustros de tres épocas diferentes, la antigua iglesia y las escalinatas.

Monasterio de Boltaña, en Huesca

Monasterio de Boltaña | Imagen de Fernando, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Seguimos en España porque, aunque cabe que el más espectacular de nuestros alojamientos espirituales sea el Parador de Santo Estevo, no es el único que merece entrar en nuestra lista, el Monasteiro de Boltaña también es de lo más recomendable para gozar de una estancia de cierto ambiente espiritual en un entorno natural de escándalo, el Parque Nacional de Ordesa. Se trata de un monasterio del S.XVII convertido en hotel, una reconversión que realizó manteniendo la arquitectura conventual y también los muros de piedra y la iglesia.

Abbaye des Vaux-de-Cernay, en Francia

Abbaye des Vaux de Cernay | Imagen de Jean-Christophe BENOIST, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Este hotel ocupa un edificio que fue antes una abadía cisterciense (fundada allá por el S.XII); se trata de un hotel histórico de los más espectaculares de Francia no solo por la espiritualidad del edificio sino por su entorno natural, está rodeado de bosques y lagos. Fue probablemente esa ubicación tan atractiva la que hizo que, tras ser abandonado por los monjes después de la Revolución Francesa, fuera rescatado de su abandono y convertido en hotel.

Abbaye de la Bussière, en Francia

Abbaye de la Bussière | Imagen de Christophe.Finot, licencia: CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons

Este es uno de los hoteles históricos más elegantes de Francia, además de un auténtico hotel de lujo, y ocupa un edificio que fue antes una abadía cisterciense; nos envuelve también cierto halo espiritual porque conserva su iglesia abacial, los jardines, el lago y no pocos espacios originales perfectamente mantenidos.

Monastero Santa Rosa Hotel & SPA

Monastero Santa Rosa Hotel & SPA | Imagen de I, Mess, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

De la región francesa de Borgoña nos vamos a la Costa Amalfitana porque allí, entre Amalfi y Positano, está este hotel que fue antes un monasterio dominico; cuando se rehabilitó para convertirlo en hotel se respetó la estructura conventual, los jardines en terrazas también tal y como se diseñaron para el convento y la mayor parte de sus espacios originales.