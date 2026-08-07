Pocos conocen la increíble historia del Palacio de Arenberg, una joya oculta de Bélgica

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Bélgica, donde tenemos la oportunidad de toparnos con un gran número de monumentos, construcciones y rincones de ensueño. Un claro ejemplo lo encontramos, precisamente, en el Palacio de Arenberg, situado en Heverlee, distrito de Lovaina. De estilo Renacimiento flamenco, fue construido sobre el emplazamiento de un castillo medieval del siglo XII.

El edificio actual fue comenzado por Guillermo de Croy en el siglo XVI pero, con el paso del tiempo, ha sufrido un gran número de modificaciones. ¡Incluso en el siglo XXI! En el año 1612, el palacio pasó a manos de los duques de Arenberg, familia alemana que lo ocupó hasta la Primera Guerra Mundial. En la actualidad, es propiedad de la Universidad Católica de Lovaina y se encuentra en el centro del Campus de Ciencias Físicas Aplicadas de Heverlee.

Palacio de Arenberg de Lovaina, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que, desde el siglo XII, los señores de Heverlee tenían un castillo medieval que, por razones meramente económicas, se vieron en la obligación de vender en el año 1445 a la familia De Croy. De hecho, fue Guillermo de Croy quien reemplazó el antiguo castillo medieval, construyendo progresivamente el palacio actual, de estilo Renacimiento flamenco.

Por si fuera poco, Guillermo tomó la decisión de ceder una parte de sus tierras para el establecimiento de un monasterio de monjes celestinos, y dicho monasterio fue la única fundación de esta rama de la orden benedictina en los Países Bajos meridionales. En el año 1612, al morir sin descendencia el último duque, Carlos III de Croy, este palacio pasó a ser propiedad de los duques de Arenberg, a través de la hermana del fallecido, que estaba casada con un miembro de esta familia alemana. Fueron ellos los que vivieron en ese lugar hasta la Primera Guerra Mundial.

Castillo de Arenberg | Imagen de Johan Bakker, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Es importante destacar que varios duques de este linaje, que destacaba por tener un espíritu moderno y por estar interesado en el desarrollo de las ciencias, habían mantenido un estrecho vínculo con la Universidad de Lovaina. Es más, antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, el último propietario tenía intención de vender al menos el parque del palacio a la Universidad.

Durante la mencionada guerra, el duque de Arenberg, que era súbdito alemán, mostró cierta simpatía hacia el ocupante por lo que, en el año 1919, el Estado belga le confiscó el palacio. Es por eso que tanto la edificación como el parque, que tiene unas 29 hectáreas, pasó a ser propiedad de la Universidad de Lovaina. Décadas después, concretamente en 1968, pasó a manos de la rama flamenca de la mencionada universidad.

En la actualidad, el conjunto, forma el Campus de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Físicas Aplicadas. Por si fuera poco, también encontramos el Departamento de Arquitectura, Urbanismo y Ordenación del Territorio, así como el Centro Internacional Raymond Lemaire para la Conservación. No podemos dejar de mencionar que los edificios del monasterio de los celestinos, actualmente, son utilizados como biblioteca del campus. Sin duda, una visita más que obligada si decides poner rumbo a la ciudad belga de Lovaina.