El mapa con las playas para perros en España: dónde bañarte con tu mascota este verano sin pagar multa

Planificar unas vacaciones de verano con mascota tiene un momento incómodo: el de averiguar si en esa playa a la que quieres ir tu perro puede pisar la arena o te espera una multa. La respuesta cambia de municipio a municipio, a veces de tramo a tramo de una misma playa, y casi nunca está donde debería estar.

Por eso viene bien el trabajo de HotelesMascotas.com, que ha actualizado para el verano de 2026 su mapa de playas caninas de España. En total, más de un centenar de localizaciones repartidas por todo el litoral, ordenadas por provincia y con una valoración pet friendly para cada una.

Mapa de Playas Caninas de España | HotelesMascotas.com/GoogleMaps

No existe ninguna ley estatal que prohíba los perros en las playas españolas. La Ley de Costas de 1988 no dice nada al respecto. Lo que hace es dejar en manos de los ayuntamientos el mantenimiento y la ordenación de las zonas de baño, y son ellos los que deciden habilitar o no una playa canina.

Cataluña fue pionera y sigue liderando. La Playa de la Rubina, en Empuriabrava (Castelló d'Empúries), fue la primera playa canina oficial de España y continúa siendo la referencia: junto al Parque Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, con oleaje suave y chiringuitos alrededor.

Girona (Costa Brava): La Rubina (Empuriabrava), Els Griells (l'Estartit), Rec del Molí (l'Escala), Sant Jordi (Llançà), Les Barques y Les Portes (Colera), La Ribera y La Vall (El Port de la Selva), Pere Grau (Palamós) y Cala del Niu (Sant Feliu de Guíxols).

(Costa Brava): La Rubina (Empuriabrava), Els Griells (l'Estartit), Rec del Molí (l'Escala), Sant Jordi (Llançà), Les Barques y Les Portes (Colera), La Ribera y La Vall (El Port de la Selva), Pere Grau (Palamós) y Cala del Niu (Sant Feliu de Guíxols). Barcelona : Montgat Nord ( una de las mejor valoradas del país y a un paso de la capital ), Llevant (Barcelona ciudad), Cala Vallcarca (Sitges), la playa para perros de Gavà, Patins de Vela (Badalona), Poniente (Mataró), La Picòrdia (Arenys de Mar), la playa canina de Calella, la de Pineda de Mar y La Conca (Malgrat de Mar).

: Montgat Nord ( ), Llevant (Barcelona ciudad), Cala Vallcarca (Sitges), la playa para perros de Gavà, Patins de Vela (Badalona), Poniente (Mataró), La Picòrdia (Arenys de Mar), la playa canina de Calella, la de Pineda de Mar y La Conca (Malgrat de Mar). Tarragona (Costa Daurada): La Balsa de la Arena (Delta del Ebro), El Garbí y El Trabucador (La Ràpita), La Platjola (Alcanar), El Arenal (L'Ampolla), Bon Caponet y Cala del Cementiri (l'Ametlla de Mar), Punta del Riu (Mont-roig del Camp), Riera d'Alforja (Cambrils), Ponent (Salou), El Miracle y Playa Llarga (Tarragona, esta última nueva en 2026), la playa canina de Torredembarra, Cala Torrota (Roda de Berà) y Comarruga (El Vendrell).

La Comunidad Valenciana cuenta con 18 playas y la de los servicios más completos.

Alicante : Agua Amarga (Alicante capital) es la joya de la corona, con sombrillas y tumbonas para perros , zonas de descanso y hasta un chiringuito donde sirven cerveza canina. Le acompañan Caleta dels Gossets (Santa Pola), Cala del Rocío (Torrevieja), Cabo Peñas-Cala Mosca II (Orihuela Costa), Punta del Riu y Barranc d'Aigües (El Campello), Vilera del Xarco (Villajoyosa), Mar y Montaña (Altea), Cala Les Urques (Calpe) y Escollera Norte (Dénia).

: Agua Amarga (Alicante capital) es la joya de la corona, con , zonas de descanso y hasta un chiringuito donde sirven cerveza canina. Le acompañan Caleta dels Gossets (Santa Pola), Cala del Rocío (Torrevieja), Cabo Peñas-Cala Mosca II (Orihuela Costa), Punta del Riu y Barranc d'Aigües (El Campello), Vilera del Xarco (Villajoyosa), Mar y Montaña (Altea), Cala Les Urques (Calpe) y Escollera Norte (Dénia). Valencia : Pinedo (Valencia), l'Ahuir (Gandía), La Torreta-Santa Elvira (El Puig) y la playa canina de Alboraya (Port Saplaya).

: Pinedo (Valencia), l'Ahuir (Gandía), La Torreta-Santa Elvira (El Puig) y la playa canina de Alboraya (Port Saplaya). Castellón: El Barranquet (Benicarló), Les Llanetes, Aiguaoliva y Boca del Riu (Vinaròs), L'Estany-Punta Capicorb (Alcossebre), Belcaire (Moncófar) y La Renegà (Oropesa del Mar).

Andalucía ofrece mucha costa, pero también unas reglas particulares.

Huelva : El Espigón (Huelva), dentro del Paraje Natural Marismas del Odiel y con más de tres kilómetros de arena , es de las mejores del sur. También La Gola y Pesmar-Icona (Isla Cristina), Santa Pura (La Antilla/Nueva Umbría, Lepe), La Canaleta (Punta Umbría), El Vigía y La Estrella (Mazagón), Matalascañas (Almonte) y la de Ayamonte (paraje de Canela).

: El Espigón (Huelva), dentro del Paraje Natural Marismas del Odiel y con , es de las mejores del sur. También La Gola y Pesmar-Icona (Isla Cristina), Santa Pura (La Antilla/Nueva Umbría, Lepe), La Canaleta (Punta Umbría), El Vigía y La Estrella (Mazagón), Matalascañas (Almonte) y la de Ayamonte (paraje de Canela). Cádiz : El Aculadero (El Puerto de Santa María), Torregorda (Cádiz), la zona canina de Camposoto (San Fernando), Lavaculos–Sancti Petri (Chiclana), La Concha (Algeciras) y Santa Clara-Los Manolos (La Línea de la Concepción).

: El Aculadero (El Puerto de Santa María), Torregorda (Cádiz), la zona canina de Camposoto (San Fernando), Lavaculos–Sancti Petri (Chiclana), La Concha (Algeciras) y Santa Clara-Los Manolos (La Línea de la Concepción). Málaga : Torre del Mar, también conocida como playa del Mortero, es considerada una de las mejor equipadas de España , con duchas caninas y circuito de agility. Suma Castillo Sohail (Fuengirola), Arroyo Totalán (Málaga capital), Piedra Paloma (Casares), El Pinillo y Ventura de Mar (Marbella), y las playas caninas de Torrox y Manilva.

: Torre del Mar, también conocida como playa del Mortero, , con duchas caninas y circuito de agility. Suma Castillo Sohail (Fuengirola), Arroyo Totalán (Málaga capital), Piedra Paloma (Casares), El Pinillo y Ventura de Mar (Marbella), y las playas caninas de Torrox y Manilva. Almería : Cala de la Invencible (Cuevas del Almanzora), La Rana (Adra), El Bobar-La Cañada (Almería), El Perulejo (Mojácar) y Cala Taray (San Juan de los Terreros, Pulpí).

: Cala de la Invencible (Cuevas del Almanzora), La Rana (Adra), El Bobar-La Cañada (Almería), El Perulejo (Mojácar) y Cala Taray (San Juan de los Terreros, Pulpí). Granada: El Cable (Motril) y La Veintiuna (Almuñécar). Córdoba, sin mar, se cuela con la playa de Valdearenas, en el embalse de Iznájar.

Galicia reparte sus playas caninas entre las tres provincias de costa.

En Lugo : Punta Corveira (Barreiros), Seiramar (Viveiro), A Cova (Xove), Penoural (Burela) y Tupide (Ribadeo).

: Punta Corveira (Barreiros), Seiramar (Viveiro), A Cova (Xove), Penoural (Burela) y Tupide (Ribadeo). En A Coruña : las calas entre Punta Aguiúncho e Pedra da Igrexa dos Mouros y la playa de Couso (Ribeira), El Arenal (A Pobra do Caramiñal), Bitureira (Outes), Cala de Bens (A Coruña), La Magdalena (Cabanas) y la de Ares.

: las calas entre Punta Aguiúncho e Pedra da Igrexa dos Mouros y la playa de Couso (Ribeira), El Arenal (A Pobra do Caramiñal), Bitureira (Outes), Cala de Bens (A Coruña), La Magdalena (Cabanas) y la de Ares. En Pontevedra: O Espiño y O Portiño (O Grove), A Foz y A Calzoa (Vigo), Cesantes y Chapela (Redondela), Cunchiña (Cangas), Ribeira Pequena (Marín) y O Castelete (Vilagarcía de Arousa)

Dos perros en una playa | iStock

Asturias aporta seis.

El Playón de Bayas (Castrillón), El Rinconín (Gijón), Cala Saliencia (Cudillero), Cambaredo (El Franco) y El Campiecho y Quintana (Valdés, Luarca).

Cantabria es de las que mejor lo tiene resuelto, con playas habilitadas para el baño canino durante todo el año.

La Maza (San Vicente de la Barquera), La Riberuca (Suances), Playuca de la Cantera (Miengo), Arenal del Jortín (Santa Cruz de Bezana), Los Molinucos (Santander), El Puntal (Somo), y Arcisero, el muelle de Oriñón y Cala Cargadero Mioño (Castro Urdiales).

En País Vasco no aparece ninguna playa canina en el mapa. Algunos municipios, como Gorliz, permiten el acceso con perro fuera de la temporada de baño, así que en pleno agosto no es opción.

Islas: Baleares y Canarias.

Ibiza : Es Viver y Ses Figueres/Talamanca (Eivissa), Es Faralló y la playa des Riu (Santa Eulària).

: Es Viver y Ses Figueres/Talamanca (Eivissa), Es Faralló y la playa des Riu (Santa Eulària). Mallorca : Es Carnatge y Cala Gamba (Palma), Na Patana (Santa Margalida), Llenaire (Port de Pollença), Cala Blanca (Andratx), y Cala dels Gats y Punta des Marroig (Calvià).

: Es Carnatge y Cala Gamba (Palma), Na Patana (Santa Margalida), Llenaire (Port de Pollença), Cala Blanca (Andratx), y Cala dels Gats y Punta des Marroig (Calvià). Menorca : Cala Binigaus y Cala Fustam (Es Migjorn Gran) y Ses Fontanelles (Ciutadella).

: Cala Binigaus y Cala Fustam (Es Migjorn Gran) y Ses Fontanelles (Ciutadella). En Canarias: Los Cuervitos y Tres Peos (Agüimes), Bocabarranco (Las Palmas) y Los Frailes y Aguamarina (Mogán) en Gran Canaria; El Callao-Las Bajas (Arona), El Confital-Playa del Horno (Granadilla), El Puertito (Güímar) y Las Gaviotas (Santa Cruz) en Tenerife; Las Coloradas (Yaiza) y Guacimeta (San Bartolomé) en Lanzarote; y Los Guirres-Playa Nueva (Tazacorte) en La Palma.

Lo que no puede fallar en la mochila

Agua fresca y bebedero, sombra (la arena quema las almohadillas y el sol de agosto no perdona), bolsas para recoger, la cartilla de vacunación al día y correa. En las playas caninas los perros de raza potencialmente peligrosa suelen tener que ir atados y con bozal, y algunas fijan horarios concretos. Cavar en la arena es sano y les encanta, pero tapa los agujeros al irte.

Y sobre todo: comprueba la ordenanza municipal antes de salir de casa. Las condiciones cambian de un verano a otro y lo que valía el año pasado puede no valer hoy.