Los 5 errores que pueden arruinarte el eclipse solar total del 12 de agosto y cómo evitarlos

La cuenta atrás para el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 ya ha comenzado. España será uno de los mejores lugares del mundo para contemplar este fenómeno, que no se repetirá con estas características hasta dentro de más de un siglo.

Miles de personas viajarán hasta los puntos de máxima visibilidad para presenciar cómo, durante unos minutos, el día se convierte en noche. Sin embargo, una mala planificación puede hacer que la experiencia no salga como esperabas.

Estos son los cinco errores más comunes que debes evitar.

1. Dejarlo todo para el último momento

Si todavía no has reservado alojamiento o decidido desde dónde verás el eclipse, no conviene esperar mucho más.

Los hoteles, apartamentos y casas rurales de las zonas donde el eclipse será total llevan meses registrando una alta demanda, y los mejores lugares para observar el fenómeno se llenarán rápidamente.

Planificar el viaje con antelación te permitirá encontrar mejores opciones de alojamiento y elegir el punto de observación con más tranquilidad.

2. No tener en cuenta el tráfico

Uno de los mayores problemas del día del eclipse será la movilidad.

Miles de personas se desplazarán hacia los mismos miradores, playas o espacios naturales para disfrutar del fenómeno, lo que puede provocar importantes retenciones, especialmente durante las horas previas.

Lo más recomendable es salir con suficiente margen, consultar posibles cortes de tráfico y, si es posible, optar por transporte público o zonas habilitadas por las administraciones.

3. Confundirte con la hora del eclipse

Aunque el eclipse tendrá lugar el mismo día en toda España, la hora exacta varía según el lugar desde el que se observe.

No comprobar este detalle puede hacer que llegues tarde o que te pierdas el momento de la totalidad.

Antes de salir, consulta los horarios oficiales correspondientes a tu destino para saber cuándo comenzará el eclipse, a qué hora alcanzará su máximo y cuándo finalizará.

4. Utilizar gafas que no son adecuadas

Es, probablemente, el error más peligroso.

Las gafas de sol convencionales no protegen la vista durante un eclipse solar, aunque sean muy oscuras.

Para observar el fenómeno de forma segura es imprescindible utilizar gafas homologadas con certificación ISO 12312-2 o recurrir a métodos de observación indirecta. Mirar directamente al Sol sin la protección adecuada puede provocar lesiones irreversibles en la retina.

5. No revisar la previsión meteorológica

Puedes tener reservado el mejor mirador... y que las nubes lo estropeen todo.

La meteorología será un factor decisivo, por lo que conviene consultar la previsión durante los días previos e incluso la misma mañana del eclipse.

Si el cielo amenaza con cubrirse, lo ideal es contar con un plan alternativo y desplazarse, si es posible, hacia una zona con mejores condiciones para la observación.

Un fenómeno que merece la pena preparar

El eclipse solar total del 12 de agosto será uno de los acontecimientos astronómicos más importantes que podrá verse desde España en décadas. Dedicar unos minutos a planificar el viaje, consultar los horarios, revisar el tiempo y llevar el material adecuado puede marcar la diferencia entre vivir una experiencia inolvidable… o perderse uno de los espectáculos naturales más impresionantes del siglo.