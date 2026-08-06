Todos los lugares donde se ha rodado La Odisea de Christopher Nolan: de Grecia e Islandia a Marruecos y Sicilia

En Viajestic siempre nos gusta "viajar" gracias a las películas y series del momento. Recientemente te contábamos que en Besalú, un pueblo medieval de Girona, se han estado rodando este verano escenas del 'live action' de Enredados.

Pero si hay una película que está triunfando en taquilla estos meses, esa es La Odisea. Christopher Nolan vuelve a apostar por los escenarios reales. Tras rodar Oppenheimer, Interstellar o Dunkerque en localizaciones naturales repartidas por todo el mundo, el director británico ha seguido la misma filosofía para su nueva película, La Odisea, basada en el célebre poema épico de Homero.

Lejos de recurrir a grandes estudios o escenarios generados por ordenador, la producción ha recorrido algunos de los paisajes más espectaculares de Europa y el norte de África para recrear el largo viaje de Odiseo desde Troya hasta Ítaca.

Estas son todas las localizaciones confirmadas:

Grecia: el corazón del viaje de Odiseo

Grecia concentra buena parte del rodaje y no podía ser de otra forma tratándose de una historia nacida en la Antigua Grecia.

Uno de los escenarios más importantes es la playa de Voidokilia, en la región de Mesenia, considerada una de las más bonitas del país. Muy cerca se encuentra la Cueva de Néstor, que en la película recrea la cueva del cíclope Polifemo, además de servir para las escenas del desembarco de Odiseo y su encuentro con la diosa Atenea.

También se rodó en el Castillo de Methoni, que representa el palacio de Ítaca, así como en la fortaleza de Acrocorinto, utilizada para diferentes secuencias palaciegas y del reino. El equipo pasó además por Pilos y la playa de Almyrolakkos, dos enclaves históricos del Peloponeso.

Marruecos: la caída de Troya

Otro de los grandes protagonistas del rodaje ha sido Marruecos.

En el espectacular Aït Benhaddou, la ciudad fortificada declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se levantó un gigantesco decorado para recrear la caída de Troya, una de las escenas más ambiciosas de la película.

La ciudad costera de Essaouira acogió las secuencias relacionadas con el caballo de Troya y la partida de las embarcaciones griegas, mientras que Marrakech sirvió como escenario para interiores de palacio.

La producción también viajó hasta Dajla, donde la espectacular Duna Blanca representa la isla de Ogigia, hogar de la ninfa Calipso.

Islandia: el descenso al inframundo

Los paisajes volcánicos de Islandia aportan el aspecto más oscuro y sobrenatural de la película.

Las zonas de Hjörleifshöfði y la península de Snæfellsnes, con sus campos de lava y playas de arena negra, recrean el descenso de Odiseo al Hades, el inframundo de la mitología griega.

Por su parte, el puerto de Landeyjahöfn fue utilizado como base para las embarcaciones del protagonista durante varias secuencias marítimas.

Malta: la isla de Calipso

Malta vuelve a convertirse en escenario de una gran superproducción histórica.

En la isla de Gozo, cerca de la localidad de Xagħra, se encuentra la famosa Cueva de Calipso, identificada por la tradición como el lugar donde la ninfa retuvo a Odiseo durante años.

Además de este enclave, el archipiélago maltés acogió diferentes escenas marítimas y submarinas.

Escocia: el reino de los gigantes

El norte de Escocia también forma parte del viaje cinematográfico.

El Bosque de Culbin y el Castillo de Findlater, en la región de Moray Firth, fueron elegidos para recrear el violento encuentro de Odiseo con los gigantes lestrigones.

El rodaje también pasó por el puerto de Buckie, la playa de Sunnyside y otros paisajes de la costa escocesa.

Italia: entre las islas del mar Tirreno

Italia acogió buena parte de las escenas de navegación.

Las islas Eolias (Lipari, Vulcano, Panarea y Basiluzzo) representan diferentes momentos de la travesía de Odiseo por el mar Tirreno y, según diversas informaciones, algunas recrean el reino de Eolo, dios de los vientos.

En Sicilia, la producción se trasladó hasta la isla de Favignana, utilizada para ambientar el regreso al hogar de Odiseo y recrear algunos paisajes de Ítaca, con el Castello di Santa Caterina como uno de sus escenarios más reconocibles.

Un rodaje repartido por siete países

Además de todas estas localizaciones, la película también pasó por Universal Studios, en Los Ángeles, donde se construyó el único gran decorado utilizado para algunas escenas de interiores.

En total, La Odisea se ha rodado en Grecia, Marruecos, Islandia, Malta, Escocia, Italia y Estados Unidos, manteniendo una de las señas de identidad de Christopher Nolan: apostar por escenarios reales siempre que es posible.