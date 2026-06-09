Cádiz, primer finalista al mejor destino de verano de España 2026

La búsqueda del mejor destino de verano 2026 de Viajestic ya ha comenzado y cuenta con una madrina de excepción. Cristina Pardo ha sido la encargada de inaugurar esta competición en la que diferentes rostros conocidos elegirán sus lugares favoritos para disfrutar de las vacaciones estivales.

Para ponerla a prueba, la periodista tuvo que decidir entre algunos de los enclaves costeros más populares de España. Entre los candidatos figuraban destinos tan atractivos como Altea, Ibiza, Gran Canaria, Punta Umbría, Cadaqués, Mojácar, Comillas o Sanxenxo, todos ellos conocidos por sus playas, paisajes y ambiente veraniego.

La elección no fue sencilla, ya que cada uno de estos lugares ofrece atractivos muy diferentes: desde el encanto mediterráneo de Altea hasta las espectaculares calas de Ibiza, pasando por la naturaleza de Gran Canaria o el ambiente marinero de Galicia.

Sin embargo, tras valorar todas las opciones, Cristina Pardo se decantó porCádiz como su destino favorito. La ciudad andaluza, famosa por sus playas kilométricas, su gastronomía y su carácter único, se convierte así en el primer destino clasificado para la gran final del mejor destino de verano 2026 de Viajestic.

La competición acaba de empezar y todavía quedan muchos candidatos por descubrir. ¿Logrará Cádiz mantenerse como favorito o aparecerá otro destino capaz de arrebatarle el protagonismo? El verano ya tiene a su primer finalista.