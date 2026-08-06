El pueblo de Valencia conocido como "la pequeña Venecia española": canales, casas de colores y barcos junto a las viviendas

Hay lugares que sorprenden nada más llegar, y Port Saplaya es uno de ellos. Situado en el municipio de Alboraya, a apenas cuatro kilómetros de Valencia, este pequeño núcleo residencial ha ganado fama por un apodo que le acompaña desde hace años: la "Venecia española".

El motivo salta a la vista. En lugar de calles convencionales, parte del barrio se organiza alrededor de una red de canales navegables donde las embarcaciones permanecen amarradas prácticamente a la puerta de las viviendas. Un paisaje poco habitual en España que recuerda, salvando las distancias, a la ciudad italiana.

Un puerto integrado en el barrio

A diferencia de la mayoría de puertos deportivos, en Port Saplaya el puerto no está separado de las viviendas, sino que forma parte del propio barrio.

Los canales se entrelazan entre edificios de tonos pastel (ocres, naranjas, amarillos o azules) creando una imagen muy fotogénica que ha convertido este rincón en uno de los más populares de la costa valenciana.

Pasear por sus puentes, recorrer el puerto deportivo o simplemente contemplar el reflejo de las fachadas sobre el agua es uno de los grandes atractivos del lugar.

Mucho más que un bonito paseo

Aunque la imagen de sus canales es la más conocida, Port Saplaya ofrece mucho más.

Cuenta con dos amplias playas de arena fina, un agradable paseo marítimo ideal para caminar al atardecer y numerosos bares y restaurantes donde degustar arroces, pescado fresco y otros platos típicos de la gastronomía mediterránea con vistas al mar.

Durante el verano, sus terrazas se llenan de visitantes que buscan un ambiente tranquilo sin alejarse demasiado de Valencia.

Una escapada muy cerca de Valencia

Otra de las grandes ventajas de Port Saplaya es su ubicación. Se encuentra a menos de 15 minutos en coche del centro de Valencia y también es accesible en transporte público y en bicicleta gracias al carril bici que conecta la ciudad con la costa.

Por ello, es una excursión perfecta para quienes visitan Valencia y quieren descubrir un rincón diferente sin recorrer largas distancias.

¿Por qué la llaman la "Venecia española"?

El sobrenombre no es oficial, pero se ha popularizado por la singular disposición urbanística del barrio.

Los canales navegables, los pequeños puentes, las embarcaciones atracadas junto a las viviendas y las coloridas fachadas evocan la imagen de Venecia, aunque con un marcado carácter mediterráneo y un ambiente mucho más relajado.

No es una copia de la ciudad italiana, sino un lugar con identidad propia que combina puerto deportivo, playa y arquitectura residencial de una forma poco habitual en España.

Si buscas una escapada diferente cerca de Valencia, Port Saplaya demuestra que no hace falta viajar hasta Italia para disfrutar de un paseo entre canales y casas de colores con sabor al Mediterráneo.