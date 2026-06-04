Buscamos el mejor destino de verano de España 2026: Estos son los candidatos

Como cada año, en Viajestic nos hemos puesto manos a la obra para encontrar el mejor destino de verano de España de 2026. El año pasado, el ganador indiscutible fue Cádiz, que consiguió el 36% de los votos en la encuesta final y Roberto Leal fue uno de sus mayores defensores.

Para la primera fase de este año, hemos salido a la calle para buscar distintos candidatos y las opiniones de la gente han sido tan variadas como la geografía española. Entre los destinos más mencionados aparecieron clásicos del verano como Ibiza, elegida por uno de los participantes como su próxima escapada en pareja, y Huelva, una provincia que muchos asocian con playas kilométricas, naturaleza y tranquilidad.

El norte también tuvo una importante representación. Asturias y Galicia fueron algunas de las opciones defendidas por los entrevistados, que destacaron sus paisajes verdes, su gastronomía y las temperaturas más suaves durante los meses de calor.

Andalucía tampoco podía faltar en la lista. Algunos apostaron por Cádiz, mientras que otros fueron más concretos y señalaron Tarifa como su destino favorito por sus playas, su ambiente surfero y sus espectaculares puestas de sol frente al Estrecho de Gibraltar.

Las islas siguieron acumulando apoyos con menciones a Menorca, uno de los destinos más deseados del Mediterráneo gracias a sus calas de aguas cristalinas y su ambiente relajado.

Tras recoger las opiniones de los viandantes, el debate continuó en la redacción. Allí volvieron a surgir nombres de costa, islas y destinos del norte, demostrando que no existe un consenso claro cuando se trata de elegir el mejor lugar para pasar el verano en España.

Lo que sí quedó claro es que nuestro país ofrece opciones para todos los gustos: desde playas salvajes y pueblos marineros hasta islas paradisíacas o enclaves donde escapar del calor. Ahora la pregunta pasa a los lectores:

¿Cuál es tu favorito?