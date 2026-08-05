11 lugares de Madrid donde ver el eclipse solar total del 12 de agosto

El 12 de agosto, España vive el primer eclipse total de Sol visible desde la Península desde 1905. Y aunque medio país se ha puesto a buscar el mejor sitio donde plantarse a mirar al cielo, en la Comunidad de Madrid hay un matiz que conviene tener clarísimo antes de hacer planes.

La franja de totalidad cruza España de oeste a este y solo pasa por el norte y el este de la región. En Madrid ciudad la Luna cubrirá más del 99% del Sol, que suena a mucho pero no lo es: sin ese 1% no hay corona solar, no hay oscuridad real y no hay eclipse total. Para verlo entero hay que moverse. Estos son los once municipios donde sí.

Personas mirando el eclipse solar total | iStock

Antes de comenzar, tengamos en cuenta los horarios:

La fase parcial arranca sobre las 19:30 h

La totalidad llega a las 20:32 h

llega a las El sol se pone a las 21:17 h

Cuando llegue la totalidad, faltarán apenas 45 minutos para el ocaso. El Sol estará bajísimo sobre el horizonte y necesitas el horizonte despejado hacia el oeste. Un edificio, una loma o una hilera de árboles en la dirección equivocada y te quedas sin ver nada, estés donde estés.

La Comunidad de Madrid ha habilitado un punto de observación en cada uno de estos municipios, con monitores, personal de apoyo y reparto de gafas homologadas.

1. Somosierra : 1 min 29 s. Está en el extremo norte, a 1.440 metros, con vistas abiertas y poca contaminación lumínica. Ojo: el espacio habilitado en el antiguo puerto de montaña tiene aforo limitado a 400 personas e inscripción obligatoria (gratuita).

: 1 min 29 s. Está en el extremo norte, a 1.440 metros, con vistas abiertas y poca contaminación lumínica. Ojo: el espacio habilitado en el antiguo puerto de montaña tiene aforo limitado a 400 personas e (gratuita). 2. Buitrago del Lozoya : 1 min 19 s. Aquí se celebra el Festival del Eclipse en el recinto de las piscinas de Riosequillo , con actividades familiares al aire libre y food trucks durante toda la jornada.

: 1 min 19 s. Aquí se celebra , con actividades familiares al aire libre y food trucks durante toda la jornada. 3. La Cabrera : 1 min 11 s. A los pies del macizo de La Cabrera. Buena combinación de duración larga y acceso fácil desde la A-1.

: 1 min 11 s. A los pies del macizo de La Cabrera. Buena combinación de duración larga y desde la A-1. 4. El Molar : 1 min 1 s. Está a solo 40 kilómetros de Madrid , lo que lo convierte en el mejor equilibrio entre duración y cercanía.

: 1 min 1 s. Está , lo que lo convierte en el mejor equilibrio entre duración y cercanía. 5. Meco : 55 s. Si vives por Alcalá o Torrejón , es tu opción más larga sin subir a la montaña.

: 55 s. Si vives por , es tu opción más larga sin subir a la montaña. 6. San Agustín del Guadalix : 53 s. Le pasa cerca el refuerzo de la línea 193 desde Plaza de Castilla.

: 53 s. Le pasa cerca el refuerzo de la desde Plaza de Castilla. 7. Puerto de Navacerrada : 49 s. Es el favorito de los aficionados a la astronomía por la altitud y el cielo limpio.

: 49 s. Es el favorito de los aficionados a la y el cielo limpio. 8. Colmenar Viejo : 43 s. La dehesa que rodea el municipio ofrece horizontes muy abiertos y tiene Cercanías.

: 43 s. La dehesa que rodea el municipio ofrece y tiene Cercanías. 9. Alcalá de Henares : 41 s. La única ciudad Patrimonio de la Humanidad dentro de la franja.

: 41 s. La única ciudad dentro de la franja. 10. Tres Cantos : 36 s. El punto de la franja más cercano a Madrid capital, con Cercanías directo.

: 36 s. El punto de la franja más cercano a Madrid capital, con directo. 11. San Sebastián de los Reyes: 35 s. El más corto de los once por estar en el mismísimo borde sur de la banda.

Mirar al Sol sin filtro homologado durante la fase parcial puede provocar daños irreversibles en la retina. No valen las gafas de sol, ni las radiografías, ni los cristales ahumados, ni mirar a través de la cámara del móvil.

Eclipse solar total | iStock

Solo sirven las gafas certificadas con la norma ISO 12312-2. La Comunidad de Madrid reparte 36.500 unidades gratuitas en los 11 puntos de observación y en los 34 puntos de información del programa Pueblos con Vida. El Ayuntamiento de Madrid también las distribuye hasta el día 12 en el Planetario, el Museo de Historia, el Museo de San Isidro, la Imprenta Municipal, Conde Duque y la red de bibliotecas municipales, hasta agotar existencias.

Durante los segundos exactos de totalidad (y solo entonces) se pueden retirar. En cuanto asome el primer destello de luz, vuelven a la cara de inmediato.

Cómo llegar

El Consorcio Regional de Transportes reforzará ese día las líneas 191 (Madrid–Buitrago del Lozoya) y 193 (Madrid–Pedrezuela–Venturada), ambas con salida desde el intercambiador de Plaza de Castilla. Es la opción más lista si tu destino está en el eje de la A-1.

Si vas en coche, sal con muchísimo margen. La A-1 se colapsa un miércoles de agosto cualquiera, y ese día va a subir media región a la vez. Calcula llegar al menos dos horas antes de las 20:32 y ten en cuenta que varios puntos tendrán control de accesos.

Autobús en Plaza de Castilla en Madrid | iStock

Un último apunte: agosto es temporada de máximo riesgo de incendio y la Comunidad puede limitar el acceso a zonas forestales según la situación. El gran fuego de julio afectó a la Sierra Oeste, fuera de la franja de totalidad, pero conviene consultar los avisos de 112 Comunidad de Madrid el mismo día antes de salir.