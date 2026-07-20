Curiosidades de Madeira, la joya portuguesa

El verano del 2026 continúa su andadura y, con la llegada del mes de agosto, muchas personas hacen sus maletas con el objetivo de disfrutar de unas merecidas vacaciones. Desconectar de la rutina y de los hábitos diarios es esencial para poder retomarlos con energía y sin entrar en la monotonía. Por ello, cada vez son más los viajeros que apuestan por conocer nuevos rumbos. Numerosos destinos que reflejan todas las maravillas naturales que rodean el mundo y que todavía nos queda por descubrir.

Así pues, si buscamos un lugar fuera de España, pero para el que no sea necesario estar muchas horas en avión. En Viajestic te proponemos descubrir una de las joyas isleñas de Portugal. Y es que, el país vecino también tiene sus islas paradisiacas que enamoran nada más pisarlas. Una situación parecida a lo que le ocurre a España con las islas Canarias o las islas Baleares. Por ello, en esta ocasión, hacemos las maletas con destino Madeira. ¡Te sorprenderás!

Madeira | Pixabay

Si el viajero coge el vuelo desde Madrid, la capital de España, tiene la oportunidad de ir directo a Funchal, la capital del archipiélago portugués de Madeira. Un viaje que presenta una duración de 2 horas y 40 minutos, más o menos. Y es que, equivaldría lo mismo que viajar a nuestras queridas islas Canarias. Pues, no están muy lejos las unas de las otras. De hecho, las separan menos de 500 km. Eso sí, en el caso de este paraíso portugués, hay solo dos islas habitadas: Madeira y Porto Santo.

Es una isla volcánica, pero sin volcán activo

Al igual que el archipiélago canario, Madeira se formó por actividad volcánica. Sus acantilados, piscinas naturales y montañas son el resultado de antiguas erupciones. Pero, en pleno 2026, se ha confirmado que la actividad volcánica es nula y, por lo tanto, están inactivos. De hecho, su última erupción data de hace 6.500 años.

Tiene un ecosistema prehistórico de millones de años

La laurisilva de Madeira es un lugar natural que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1999. Según varias publicaciones, cubre el 20% de la isla y destaca por sus árboles centenarios, biodiversidad endémica y por tener el bosque de laureles más grande de todo el mundo. Asimismo, esta situación ha propiciado que albergue animales en peligro de extinción y vegetación autóctona.

Madeira | Pixabay

Obtuvo el Guinness World Records por su celebración de Fin de Año

A principios de los años 2000, concretamente en el 2006/2007, consiguió el récord Guinness por realizar el Mayor espectáculo Pirotécnico del Mundo. Una hazaña preciosa que marcó dicha jornada al finalizar el año. Por ello, desde entonces, miles de viajeros se trasladan hasta la isla para vivir la experiencia de primera mano. Y es que, para conseguir dicho hito, el encuentro se celebró en el puerto de la ciudad de Funchal, sus alrededores y en varias otras regiones de la isla. De esta manera, se creó la mayor exhibición de fuegos artificiales del mundo.

Sus curiosas casas tradicionales

Todo territorio que se precie tiene sus tradiciones. Aunque los tiempos cambien y las innovaciones lleguen también a la ingeniería y las construcciones de viviendas, todavía quedan pequeños fragmentos de lo que una vez fue. En el caso de Madeira, sus casas tradicionales siguen presentes en el pueblo de Santana, el cual se ha convertido en un punto de encuentro turístico. Así pues, los hogares tradicionales destacan por tener un techo triangular y de paja.

Madeira | Pixabay

Madeira y Canarias son archipiélagos hermanos

Su proximidad geográfica influye mucho en que ambos archipiélagos compartan muchas similitudes, diferenciándose cada uno en su esencia propia y peculiaridades. De hecho, prueba de ello, es el clima. Al igual que las islas Canarias, en Madeira hay buen tiempo casi todo el año. Una situación que provoca que tengan un clima primaveral con temperaturas que rara vez superan los 26º y bajan de los 15º.

Lugar de nacimiento de uno de los jugadores de futbol más conocidos del mundo

Los fieles seguidores del deportista ya sabrán este dato, aunque es probable que muchos otros no lo hagan. Pues, aunque es asociado como un futbolista portugués, lo es también por ser isleño de nacimiento. Y es que, Cristiano Ronaldo nació en Madeira, en 1985. De hecho, si de precisión se trata, vivió sus primeros años en el barrio de Santo António, en Funchal.