5 islas con historias de leyendas y piratas que puedes visitar

Las islas piratas, esas que bien podrían esconder tesoros y que fueron en su día refugio de corsarios, son también destinos de escándalo en verano porque no pocas de ellas están en el Caribe (aunque no todas, claro…): hemos hecho una selección de 5, todas se pueden visitar (algunas con más facilidades que otras) y todas nos cuentan algo de la historia de la piratería y sus leyendas:

Isla de la Tortuga en Haití

Isla Tortuga, en Haití | Imagen de AwOiSoAk KaOsIoWa, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Es la isla pirata del Caribe por excelencia porque fue, desde mediados del S.XVII, el refugio predilecto de los piratas franceses y también de los que se preparaban para atacar a los galeones españoles; aquí aprovisionaban sus barcos y salían después rumbo a Cuba o hacia la tierra continental. Además Jack Sparrow (el pirata del Caribe interpretado por Johnny Depp) visita esta isla para reclutar tripulantes para su embarcación.

Aunque es cierto que el turismo que recibe no solo esta isla sino todo Haití es reducido por la inestabilidad política, quienes se animan a llegar hasta isla Tortuga descubren no solo la historia de la piratería sino también playas vírgenes, acantilados de escándalo, pequeños pueblos pesqueros y restos de antiguas fortificaciones. Hay una razón más que complica visitar esta isla, su acceso: solo se puede llegar desde Port-de-Paix, al norte de Haití, y el trayecto en lancha es de casi una hora.

New Provicende, en las Bahamas

Nassau | Pixabay

¿Sabías que Nassau, en la isla de New Providence en las Bahamas, era a principios del S.XVIII la República de los Piratas? Allí vivieron algunos de los más célebres y temidos de la época empezando por Barbanegra (también Anne Bonny, Hornigold, Charle Vane y Calico Jack).

Llegar a esta isla es fácil, hay incluso vuelos internacionales directos a Nassau, en Bahamas, y es sin duda uno de los mejores lugares para adentrarse en la historia de la piratería porque hay incluso un museo (el Museo de los Piratas).

Isla del Coco, en Costa Rica

Isla del Coco, en Costa Rica | Imagen de J RAWLS, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

La historia pirata de esta isla está vinculada más a la búsqueda del tesoro que a la piratería en sí misma: según una y mil leyendas esta isla fue refugio de piratas que escondían en ellas sus tesoros, ahora bien, nunca apareció ninguno. Durante siglos aventureros (que no piratas…) se acercaban a esta isla para buscar el famoso Tesoro de Lima u otros botines escondidos por los piratas pero ninguno tuvo éxito.

Llegar a esta isla es fácil pero no podrás alojarte en ella, solo visitar a través de cruceros autorizados para descubrir sus cascadas, su selva tropical y sus fondos marinos porque se trata de uno de los mejores lugares del mundo para bucear.

Isla Santa María, en Madagascar

Isla de Santa María | Imagen de M worm, licencia de dominio público, via Wikimedia Commons

Desde finales del S.XVII y hasta bien entrado el S.XVIII esta isla fue el refugio pirada del Indico por excelencia, aquí hacían escala los piratas que se preparaban para asaltar los barcos de la Compañía de las Indias Orientales; al contrario de lo que ocurre con otras islas como Isla Tortuga, ésta sí es fácil de visitar y descubrir en ella islotes coralinos, playas paradisíacas y bosques tropicales además del cementerio de piratas y de avistar ballenas jorobadas (aunque esto último solo entre julio y septiembre).

Esta isla es, por su fácil acceso en ferry y por su espectacular historia pirata y su naturaleza, el destino ideal para quienes buscan una isla pirata en la que pasar sus vacaciones.

Isla de Providence, en Colombia

Playa Manzanillo, sur de la isla de Providencia | Imagen de Brian Dell, licencia de dominio público CC0, via Wikimedia Commons

Esta isla colombiana fue la elegida por otro pirata célebre, Henry Morgan, como base durante sus campañas contra los galeones españoles; además, precisamente por eso, por ser refugio de piratas, sufrió también ataques de corsarios y de las potencias europeas que defendían los galeones que partían cargados hacia Europa.

Es una isla perfecta para conocer la historia pirata pero también para disfrutar de playas de escándalo, de la barrera de coral y de un espectacular lugar protegido: el Parque Natural McBean Lagoon. Se llega volando desde San Andrés para descubrir un Caribe pirata diferente al de las Bahamas.