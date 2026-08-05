Las mejores calas de Menorca para ir este verano: cómo llegar, dónde aparcar y los consejos para visitarlas

Aguas cristalinas, arena blanca, pinares y acantilados. Menorca es sinónimo de calas paradisíacas, pero también de accesos limitados y aparcamientos que se llenan a primera hora de la mañana. Si quieres disfrutar de algunas de las playas más famosas de la isla sin llevarte sorpresas, conviene planificar bien la visita.

Estas son algunas de las mejores calas de Menorca y la forma más cómoda de llegar a cada una.

Las calas imprescindibles del sur de Menorca

Cala Macarella

Cala Macarella, Menorca | iStock

Es probablemente la cala más famosa de Menorca. Durante el verano no está permitido acceder en coche, por lo que la única opción es utilizar el autobús lanzadera habilitado para llegar hasta ella. Sus aguas turquesas y el entorno de pinos la convierten en una visita obligatoria.

Cala en Turqueta

Otra de las grandes joyas de la isla. Se puede llegar en coche, aunque el aparcamiento es muy pequeño y suele completarse a primera hora de la mañana, por lo que también se recomienda utilizar el autobús.

Cala Galdana

Una de las playas más cómodas para familias gracias a sus servicios y fácil acceso. Si quieres aparcar cerca, lo mejor es llegar antes de las 9:30 horas.

Cala Mitjana

Desde Cala Galdana parte un sendero de unos 15 minutos que conduce hasta Cala Mitjana, una de las playas más fotogénicas del sur de Menorca.

Trebalúger

Para quienes buscan un entorno más tranquilo, Trebalúger es una excelente opción. Se accede caminando desde Cala Mitjana siguiendo un sendero entre pinares.

Son Saura

Cuenta con un amplio aparcamiento, aunque durante los meses de verano suele llenarse antes de las 9 de la mañana, por lo que conviene madrugar.

Es Caló Blanc

Muy cerca de Binibèquer se encuentra esta pequeña cala de aguas transparentes, perfecta para darse un baño rápido o practicar snorkel.

Cala en Brut

Situada junto a Ciutadella, no destaca por su arena sino por sus plataformas de roca y sus famosas zonas de salto al mar, muy populares entre quienes buscan un baño diferente.

Las mejores calas del norte de Menorca

El norte ofrece un paisaje completamente distinto, con arena rojiza, acantilados y un entorno mucho más salvaje.

Cala Pregonda

Una de las playas más espectaculares de Menorca gracias al color rojizo de su arena. Desde el aparcamiento hay que caminar aproximadamente 30 minutos, pero el esfuerzo merece la pena.

Cala Tortuga y Cala Presili

Estas dos calas forman parte del Parque Natural de s'Albufera des Grau. Durante el verano lo más recomendable es utilizar el autobús hasta el Faro de Favàritx, desde donde comienza el sendero que conduce a ambas playas. También existe conexión desde Mahón.

Cala d'Algaiarens (La Vall)

Una de las pocas playas del norte con acceso relativamente sencillo. Dispone de dos aparcamientos, aunque en temporada alta también es recomendable llegar temprano.

Sa Mesquida

Muy próxima a Mahón, cuenta con aparcamiento y un corto paseo de apenas 200 metros hasta la playa.

Cala Pilar

Una de las playas más salvajes de Menorca. Tiene aparcamiento, aunque después hay que recorrer un sendero de unos 30 minutos para llegar a la cala.

Platja de Cavalleria

Famosa por su arena rojiza y sus espectaculares puestas de sol. Dispone de aparcamiento muy próximo a la playa, aunque en verano también conviene llegar a primera hora.

Bonus track: Paseo en barco por las calas del sur de Menorca

Si quieres recorrer las calas del sur de Menorca en barco, te recomendamos esta actividad de Civitatis, que parte desde Cala Galdana y recorre algunas de las calas más espectaculares del sur de Menorca, como Macarella, Macarelleta, Cala en Turqueta, Son Saura, Mitjana, Trebalúger o Escorxada. Durante la navegación se realizan dos paradas de unos 30 minutos para bañarse y disfrutar de las aguas cristalinas de la isla.

La excursión tiene una duración aproximada de 3 horas y media e incluye una bebida y un aperitivo a bordo. Es una forma cómoda de descubrir algunas de las playas más bonitas de Menorca desde el mar, muchas de ellas de difícil acceso por carretera o a pie.