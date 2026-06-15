Bilbao, tercer finalista al mejor destino de verano de España 2026

¡Ya tenemos al tercer finalista al mejor destino de verano de España 2026! La cantante y compositora Melody ha elegido Bilbao como su lugar favorito para disfrutar de unas vacaciones de verano y gracias a ella la famosa ciudad del País Vasco tiene una plaza en la gran final.

La elección no ha sido nada fácil, pues Bilbao se ha tenido que enfrentar a algunos de los enclaves más deseados por los viajeros, como es el caso de Menorca, Gran Canaria, Málaga, Cadaqués, Chiclana, Punta Umbría, La Manga, Mojácar o Comillas.

Cada elección obligó a Melody a dejar atrás destinos con millones de visitantes cada año, demostrando lo complicado que resulta escoger un único lugar cuando España cuenta con una oferta turística tan diversa.

Tras superar ronda tras ronda, algunos de estos destinos han conseguido avanzar en la competición y acercarse a la gran final, donde se decidirá cuál es el mejor destino de verano de España 2026.

Mientras tanto, el concurso sigue sumando participantes y decisiones difíciles. En rondas anteriores, otros rostros conocidos también han tenido que elegir entre algunos de los lugares más populares del país. De hecho, Roberto Leal ya otorgó una plaza en la final a Sanxenxo y Cristina Pardo eligió Cádiz como su favorito.

Ahora tan solo queda una plaza para la gran final, ¿qué destino la conseguirá y qué invitado especial será el que tome esta difícil decisión?

Bilbao como destino de vacaciones

Bilbao se ha consolidado como uno de los destinos urbanos más atractivos de España para disfrutar del verano. Situada entre montañas y a pocos kilómetros del mar Cantábrico, la capital vizcaína combina a la perfección cultura, gastronomía y naturaleza. Su transformación en las últimas décadas la ha convertido en una ciudad moderna y vibrante, donde el icónico Museo Guggenheim convive con el encanto del Casco Viejo, sus tradicionales calles y una amplia oferta de ocio para todos los públicos.

Además, Bilbao es el punto de partida ideal para descubrir algunos de los rincones más espectaculares del norte de España. Desde las playas de Sopela o Plentzia hasta lugares tan emblemáticos como San Juan de Gaztelugatxe, los visitantes pueden alternar planes urbanos con escapadas costeras en apenas unos minutos. A ello se suma una de las mejores gastronomías del país, con sus famosos pintxos y restaurantes de referencia, convirtiendo a Bilbao en una apuesta segura para quienes buscan unas vacaciones de verano diferentes, auténticas y llenas de experiencias.