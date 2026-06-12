Sanxenxo, segundo finalista al mejor destino de verano de España 2026

El concurso para elegir el mejor destino de verano de España ya tiene a su segundo finalista. Roberto Leal ha apostado por Sanxenxo como su lugar favorito para disfrutar de las vacaciones, otorgando a la localidad gallega un puesto en la gran final de nuestra particular competición y que se enfrentará a otros destinos, entre ellos Cádiz, elegido por la presentadora Cristina Pardo.

No era una elección sencilla. Para alcanzar la final, Sanxenxo ha tenido que superar a algunos de los destinos más populares de España, entre ellos Mallorca, Tenerife, Valencia, Alicante, Tarifa, Santander o San Sebastián.

Pese a competir con algunos de los enclaves turísticos más visitados del país, el presentador se decantó por la localidad de Pontevedra, uno de los destinos más emblemáticos de las Rías Baixas y uno de los lugares preferidos por miles de viajeros cada verano.

Por qué Sanxenxo conquista a tantos turistas

Sanxenxo se ha consolidado en las últimas décadas como uno de los grandes referentes turísticos del norte de España. Sus extensas playas, como Silgar, Montalvo o A Lanzada, su oferta gastronómica y su combinación de ocio y naturaleza la convierten en una apuesta segura para quienes buscan unas vacaciones junto al mar.

Además, su ubicación permite descubrir otros rincones de las Rías Baixas, como O Grove, Combarro o la isla de A Toxa, lo que amplía aún más sus atractivos para los visitantes.

La carrera por el mejor destino de verano continúa

La elección de Roberto Leal convierte a Sanxenxo en el segundo finalista del concurso, pero la competición todavía está lejos de terminar. En las próximas semanas, nuevos rostros conocidos seguirán desvelando cuáles son sus destinos favoritos para el verano.

Sus votos permitirán completar la lista de finalistas antes de la gran decisión final, en la que se elegirá cuál es el mejor destino de verano de España.

Con el respaldo de Roberto Leal, Sanxenxo parte ya como uno de los grandes candidatos al título. Sin embargo, todavía quedan varios finalistas por conocerse y la competencia promete ser dura.