El pueblo de Teruel conocido como "el Balcón del Cielo del Matarraña" para ver el eclipse solar total del 12 de agosto

Quedan solo unos días para que España viva uno de los acontecimientos astronómicos más importantes del siglo. El próximo 12 de agosto, el eclipse solar total atraerá a miles de personas hasta los lugares situados en la franja de totalidad, y uno de los destinos que más expectación ha generado es Calaceite, en la comarca turolense del Matarraña.

Este pequeño municipio, integrado en la red de Los Pueblos Más Bonitos de España, lleva meses preparándose para recibir a visitantes, aficionados a la astronomía y científicos gracias a un plan estratégico que lo ha convertido en el "Balcón del Cielo del Matarraña", una marca con la que quiere consolidarse como destino de referencia para el astroturismo.

Calaceite, en Teruel | iStock

Un balcón privilegiado para observar el eclipse

La ubicación de Calaceite es uno de sus grandes atractivos. Situado sobre una loma con amplias vistas hacia el horizonte occidental, ofrece unas condiciones excepcionales para contemplar el eclipse, que tendrá lugar al atardecer.

Además de encontrarse dentro de la franja de totalidad, el municipio cuenta con cielos de baja contaminación lumínica, un entorno natural privilegiado y numerosos miradores desde los que disfrutar del fenómeno con seguridad. Turismo de Aragón ha destacado estas condiciones como uno de los principales motivos para elegir el municipio durante el eclipse.

El comienzo de una década histórica para la astronomía

El eclipse del 12 de agosto no será un evento aislado. España vivirá tres grandes eclipses solares en años consecutivos, lo que ha impulsado el desarrollo del astroturismo en numerosos destinos.

Calaceite ha querido aprovechar esta oportunidad posicionándose como uno de los grandes referentes del fenómeno en Aragón mediante un modelo basado en la sostenibilidad, la divulgación científica y la puesta en valor de su patrimonio cultural y natural.

Mucho más que un lugar para mirar al cielo

Aunque el eclipse sea el gran protagonista, visitar Calaceite también es una oportunidad para descubrir uno de los pueblos con más encanto de Teruel.

Su casco histórico conserva un magnífico conjunto renacentista con calles empedradas, casas solariegas y edificios monumentales como el Ayuntamiento del siglo XVII, la Plaza de España o la iglesia parroquial de la Asunción. El municipio también destaca por su importante patrimonio arqueológico, con el cercano poblado íbero de San Antonio, uno de los más relevantes de Aragón.

Gastronomía y paisaje en el corazón del Matarraña

La experiencia no termina cuando acaba el eclipse.

Calaceite es también una excelente puerta de entrada para descubrir la comarca del Matarraña, conocida por sus paisajes, sus olivares, sus pueblos medievales y una gastronomía en la que destacan el aceite de oliva virgen extra, los embutidos, el ternasco y los vinos de la zona.

Tras la totalidad del eclipse, el Sol se pondrá sobre el horizonte tiñendo el paisaje de tonos dorados, una imagen que el propio municipio ha querido vincular simbólicamente con uno de sus productos más emblemáticos: el aceite de oliva.

Recomendaciones para el 12 de agosto

La elevada afluencia de visitantes prevista hace recomendable llegar con suficiente antelación y seguir las indicaciones de las autoridades. La Dirección General de Tráfico ha advertido de que el eclipse provocará un importante aumento de desplazamientos y aconseja planificar el viaje, utilizar zonas de observación seguras y evitar detenerse en carreteras o arcenes.

También será imprescindible utilizar gafas homologadas con certificación ISO 12312-2 durante todas las fases parciales del eclipse para proteger la vista.

Con su patrimonio histórico, su ubicación privilegiada y unos cielos ideales para la observación astronómica, Calaceite aspira a convertirse, este 12 de agosto, en uno de los mejores lugares de España para vivir un eclipse solar que difícilmente volverá a repetirse en varias generaciones.