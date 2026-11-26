África es un inmenso continente que si algo nos ofrece nos espectáculos naturales de todo tipo tanto en su interior como en su costa y sus islas pero hay uno en particular, quizá por no ser tan conocido como otros, que llama poderosamente nuestra atención: se trata de la reunión de murciélagos que se vive en el Parque Nacional de Kasanka, en Zambia, en otoño y es que se trata de una de las mayores concentraciones de mamíferos del planeta, que ya es decir.

Entre 8 y 10 millones de murciélagos procedentes de diferentes zonas del África central llegan cada año hasta el Parque Nacional Kasanka. Sucede entre octubre y diciembre aunque la mayor concentración de murciélagos se da en noviembre y se puede disfrutar especialmente al amanecer y al atardecer, es entonces cuando las bandadas de murciélagos salen y regresan al bosque formando auténticas nubes volantes.

¿Te produce inquietud vivir esta experiencia? Salvo que sufras algún tipo de fobia relacionada con los murciélagos no tienes nada que temer: hay plataformas habilitadas en el parque para poder disfrutar con total tranquilidad del espectáculo que representan las grandes bandadas de murciélagos levantando el vuelto al caer la tarde.

Murciélagos en el Parque Nacional Kansaka. Zambia | Imagen de Fritz Geller-Grimm, licencia: CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons

El espectáculo es realmente sorprendente porque las nubes de murciélagos son tan brutales que el cielo se oscurece literalmente al paso de estos animales que salen entonces de sus refugios para alimentarse y que pueden observarse a placer desde las plataformas habilitadas a tal efecto.

Ten en cuenta, eso sí, que diciembre es el último momento del año para vivir este espectáculo porque los murciélagos abandonan entonces el parque hasta su próximo regreso que no será antes de octubre del año próximo.

¿Cómo llegar al Parque Natural Kansaka? No se trata de un destino de difícil acceso pero no por ello deja de ser un gran viaje: hay que volar hasta Lusaka, capital de Zambia, y, una vez allí, tienes dos maneras de llegar al parque: o bien en avioneta cubriendo un trayecto de una hora y media aproximadamente, o bien por carretera, en ese caso el viaje se alarga hasta las 7 horas más o menos.