Estas son las islas de Tokio que querrás visitar si viajas a la capital de Japón en verano

Cuando pensamos en Japón pensamos, sin duda, en un gran viaje, para empezar porque solo llegar hasta allí es ya toda una aventura y, dado que difícilmente pasaremos en el archipiélago más de una semana, dos a lo sumo si somos muy afortunados, hay que elegir qué visitar… imposible recorrer este archipiélago tan inmenso como diverso en apenas unos días; Tokio es visita indiscutible pero se trata de una ciudad tan grande y con lugares tan imperdibles especialmente si es tu primera vez en la capital nipona que sus maravillosas islas suelen caerse del itinerario… aunque, si hablamos de un viaje de verano, debería ser pecado obviarlas.

Kozushima | Imagen cortesía de Turismo de Tokio

Las islas de Tokio son un alarde de belleza natural que no te esperas en una metrópoli como la capital de Japón: por una parte tenemos el archipiélago de Izu, al que se puede acceder tanto en avión como en barco, y que es famoso por sus playas de arena blanca, sus bosques y sus cielos estrellados; Oshima es famosa por sus paisajes volcánicos además de la más grande y la más cercana a Tokio y Kuzushima goza del reconocimiento de Parque Internacional de Cielo Oscuro, y es que el suyo pasa por ser uno de los mejores cielos nocturnos de todo Japón, además pasa por ser la más bonita del archipiélago.

Hachijojima | Imagen cortesía de Turismo de Tokio

¿Más islas tokiotas? Las hay: Hachijojima es la más recomendada para disfrutar de los deportes acuáticos y del senderismo porque es la isla más tropical de todo el archipiélago; Shikinejima es famosa por sus playas tranquilas y sus fuentes termales junto al mar; otra isla famosa que ofrece una experiencia muy diferente es Aogashima, aquí podrás alojarte dentro de un cráter volcánico. Si lo que buscas, por encima de todo, es playa, entonces te encantará Niijima, famosa por sus playas de arena blanca, sus aguas azul turquesa, su ambiente relajado y sus olas aptas para el surf.

Niijima | Imagen cortesía de Turismo de Tokio

Y eso no es todo… También podemos visitar, no sin dificultad, las islas Ogasawara; no sin dificultad, decimos, porque han sido declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO y forman un espacio protegido ¿por qué? Sabiendo que son popularmente conocidas como las Galápagos de Japón seguro que lo imaginas. A pesar de ser un destino de escándalo, ideal para quienes quieren bucear, ver delfines y ballenas y disfrutar de una maravillosa naturaleza virgen, reciben pocos visitantes porque aquí solo se llega en ferry, en un ferry que tarda 24 horas en completar el recorrido desde Tokio.