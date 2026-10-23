Cuatro experiencias para descubrir Tokio de una manera diferente

Tokio es cosmopolita y es a la vez una ciudad en la que confluyen de forma brutal la tradición y la modernidad; Tokio tiene sus visitas obligadas, sus lugares imperdibles y también sus experiencias inolvidables, algunas de ellas no poco sorprendentes y muy placenteras; se nos ocurren muchas pero hay cuatro que nos gustan especialmente:

Participar en una ceremonia del té

Ceremonia del té | Imagen cortesía de Turismo de Tokio

Pocas tradiciones son más niponas que la ceremonia del té y por eso es una de las experiencias más recomendables en la capital nipona, es más, hay no pocas propuestas que consisten en recorrer primero algunos de los jardines más bellos de la ciudad y disfrutar después de la ceremonia del té; una de esas dobles experiencias empieza recorriendo Shinjuku Gyoen y termina en la ceremonia del té del Imperial Hotel Tokio: conocerás la filosofía que hay detrás de la ceremonia del té y cuáles son las formas de hospitalidad tradicionales alrededor de esta experiencia.

Disfrutar de una cata de sake

Sake | Imagen cortesía de Turismo de Tokio

Si la ceremonia del té es una experiencia japonesa única, no menos importante es el sake, una bebida vinculada profundamente a la gastronomía y la cultura japonesa: en Tokio hay varias bodegas productoras de sake, algunas con una antiquísima historia; visitar alguna de estas bodegas es el mejor modo de conocer esta sugerente bebida, uno conocimiento que no puede terminar y completarse más que con una cata porque es, además, el mejor modo de descubrir los diferentes tipos de sake. ¿Sabías que, en la elaboración del sake, es tan importante el arroz como el agua y el hongo koji? Todo eso y mucho más lo descubrirás tanto en las bodegas tokiotas de sake como en las catas que se organizan en la ciudad.

Empuñar una katana como un samurái

Samurái | Pixabay

El samurái es, sin duda, una de las figuras más emblemáticas de la cultura japonesa y puedes acercarte a ella, a la cultura samurái, no desde un punto de vista histórico o teórico sino disfrutando de una experiencia que te permite sentirte como un samurái durante un rato: puedes vestir el hakama, el traje formal tradicional del samurái y aprender a manejar una espada de entrenamiento, también participar en talleres prácticos en los que descubrir las técnicas de combate con espada.

Crear un daruma de tela

Darumas | Imagen cortesía de Turismo de Tokio

No solo es una experiencia original sino que, además de la experiencia y el recuerdo, te llevarás un chofu-daruma de tela diseñado por ti mismo: los daruma son amuletos tradicionales japoneses asociados a los deseos y la perseverancia. Cerca del templo Jindaj-ji, los turistas pueden elegir la tela, escribir su deseo sobre el muñeco, pegar el material y terminar dibujando su rostro para llevarse la buena suerte japonesa a casa.