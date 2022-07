Lo que debes saber si quieres disfrutar de una espectacular excursión de astroturismo en el Teide

Tanto si viajas a Tenerife para disfrutar de un hotel en régimen de 'todo incluido' como si lo haces para darte el gusto de bañarte en playas volcánicas de arena negra, hay una excursión que seguro no vas a negarte: subirás al Teide cruzando los dedos para que el viento no te la juegue y el teleférico funcione; tal vez tengas suerte o tal vez no pero tanto si el teleférico te sube a la cima de España como si no lo hace, el Parque Nacional del Teide te maravillará y podrás pasar un buen rato reinando en Instagram gracias a las espectaculares fotografías que podrás sacarte en los Roques del Teide (una visita obligada para algunos y el sustituto del paseo en teleférico si el viento hace de las suyas). Pero hay otro modo de disfrutar del Parque Nacional del Teide, una manera que no hay viento ni nubes que puedan estropearte: visitar el Observatorio del Teide, visita guiada incluida, por la tarde... sin abandonar la montaña hasta bien entrada la noche. Es mucho más que una excursión de astroturismo para la que solo necesitas saber una cosa: ¡hace frío! Estás en la montaña, hace horas que has visto ocultarse al sol ¿temperatura? 3 grados, sensación térmica de 0 grados... Créenos, necesitarás ropa de montaña, algo que seguro no piensas al hacer tu maleta de verano a Tenerife.

Mar de nubes. Parque Nacional del Teide | Imagen de Berta Rivera

Y ahora que ya sabes que tienes que ir abrigado (nuestro consejo: recurre a las capas de modo que puedas ir poniéndote ropa según bajan las temperaturas, piensa que subirás al Teide a media tarde con temperaturas que pueden superar fácilmente los 25 grados pero acabarás mirando a las estrellas pasada la media noche con una temperatura que sólo suepera ligeramente los 0 grados), te contamos lo que vas a disfrutar...

Lo primero es la subida al Observatorio del Teide que está por encima del mar de nubes, sí pasearás entre telescopios internacionales por encima de las nubes sin necesidad de separar tus pies del suelo. ¿Sabías que en este observatorio canario está el telescopio solar más grande de Europa? Se llama Greco y es alemán, lo verás (aunque de lejos); de cerca verás algún otro y descubrirás que las cúpulas que salpican la montaña trabajan controladas remotamente por los equipos de astrónomos del país al que pertenece el cada telescopio, eso sí, si algo no va bien hay personal de guardia en el Observatorio para acercarse a ver qué pasa...

Cinturón de Venus. Observatorio del Teide. | Imagen de Berta Rivera

Superado el mar de nubes y antes de ver cómo se van abriendo las cúpulas, podrás observar la superficie solar a través de un par de telescopios destinados para tal fin, te sorprenderá... Como lo hará el pequeño paseo que te lleva a una zona del Observatorio desde la que verás a un lado el perfil de la isla de Gran Canaria y al otro el de La Palma ¿lo más espectacular? Ver ocultarse el sol entre el mar de nubes y la isla de La Palma (y ahí, creéenos, hace ya frío más que suficiente para que empieces a soñar con tu ropa de montaña porque aunque todavía brilla el sol, sopla el aire como no imaginas...).

Atardecer sobre el mar de nubes en el Parque Nacional del Teide con la isla de La Palma al fondo | Imagen de Berta Rivera

Cuando el sol desaparece tras la isla de La Palma y el mar de nubes tú querrás desaparecer también para acomodarte en un lugar más cálido; te despedirás del gran Observatorio del Teide, te dejarás llevar a la zona del teleférico que por supuesto a esas horas está cerrado a cal y canto y agradecerás sobremanera el tiempo que tendrás para comer algo, tomarte incluso algo caliente, y, siguiente los consejos de tus guías, desabrigarte todo lo que puedas para abrigarte todo lo que puedas y más cuando llegue el momento de salir a ver las estrellas.

Verás la luna a través de un telescopio, también verás estrellas que sin la ayuda de ese elemento son imposibles de ver, parecen solo una porque están en línea pero en realidad son dos, descubrirás constelaciones clásicas y otras que podrían inventarse mañana... verás el cielo como nunca imaginaste que podrías verlo y lo harás además con la ventaja de contar con un astrónomo como guía. Eso sí, si no nos haces caso y no te abrigas lo suficiente esa hora de buscar constelaciones en el cielo será poco más que un infierno en la tierra para ti... Avisado quedas.

...

