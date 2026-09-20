Islas que se visitan más en otoño que en verano y por qué

El otoño es una temporada interesante a rabiar porque es el tiempo de la vendimia, de las manzanas, de las fiestas de la cerveza, de las migraciones de aves, de los paisajes en ocres y naranjas… Es el tiempo previo al frio invierno y un momento ideal para visitar alguna de las islas que te sugerimos a continuación.

Islas Åland, en Finlandia

Islas Aland | Pixabay

Empezamos no por una isla sino por un archipiélago entero, las Islas Åland, un archipiélago atractivo en verano pero más si cabe en otoño por el cambio de paisaje que le regalan sus bosques y también por la gastronomía local y el producto de temporada por excelencia: las manzanas.

En las Islas Åland celebran el festival de la cosecha en la segunda quincena de septiembre, un momento ideal para descubrir los productos locales pero no el único, la temporada de la manzana dura más que los tres días del festival.

Rügen, en Alemania

Isla de Rügen | Pixabay

Rügen recibe visitantes en verano en sus costas pero es en otoño cando el Parque Nacional de Jasmund y sus hayedos convierten a esta isla en un destino de otoño de primer nivel. Además esta isla es también famosa por sus acantilados blancos que en otoño ganan protagonismo junto a los bosques.

Además de los hayedos hay otra razón para visitar Rügen en otoño y la culpa es de las grullas: en otoño llegan por decenas de miles a las lagunas de la región, hacen escala aquí en su viaje hacia las tierras cálidas del sur ahora que el norte amenaza invierno.

Öland, en Suecia

Isla de Öland | Pixabay

Es verdad que Öland es un destino de verano para los suecos pero no es menos cierto que, en otoño, lo es para el mundo entero gracias a las migraciones de aves y a las cosechas propias de la estación porque Öland es también una isla agrícola.

Además del asunto agrícola y gastronómico (calabazas, patatas, cebollas…) hay otra razón que atrae no pocos turistas en otoño a Öland: la migración de aves; Ottenby, en el extremo sur de esta isla, es un lugar no poco recomendado para observar aves en su migración.

Mull, en Escocia

Isla de Mull | Pixabay

La isla escocesa de Mull es la isla de la berrea porque aquí el espectáculo que dan los ciervos en otoño es impresionante, por los propios ciervos y su berrea pero también por el paisaje, por una naturaleza que se tiñe en ocres y tonos anaranjados mientras escucha a los ciervos.

Septiembre y octubre son los meses de la berrea del ciervo rojo en la isla de Mull, momento en el que los machos compiten por las hembras en un paisaje imponente que acompaña el espectáculo de los ciervos; y por si esto fuera poco, también es buen momento para ver águilas, nutrias y focas entre otros animales.

Texel, en Países Bajos

Isla de Texel | Pixabay

La isla holandesa de Texel es, en verano, un destino agradable y atractivo pero en otoño es, sencillamente, un escándalo ¿por qué? Porque es el tiempo de las migraciones de aves que hacen escala precisamente aquí, en Texel, de hecho esta isla es uno d los grandes puntos de observación de aves de Europa en el mes de septiembre.

En Texel hay lagunas y humedales, además de playas, que la convierten en una escala perfecta para las aves migratorias, aves que llegan aquí en otoño y provocan que se organicen no pocas excursiones para verlas en su hábitat y en su migración.