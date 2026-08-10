Los rincones de Canarias donde la temperatura rara vez supera los 24 ºC en verano

El mes de agosto ha llegado con todo su esplendor y en España lo afrontamos con temperaturas más altas de lo que estamos acostumbrados. Las olas de calor se han vuelto rutina, por lo que disfrutar de los días es una labor más complicada. Pero, si vives en las Islas Canarias o estás de viaje por ellas, tenemos una solución. Y es que, aunque en el archipiélago canario el calor no es tan seco ni extremo como en la península, si hay momentos donde se agradece estar en lugares más primaverales.

Los vientos alisios ayudan a que se muevan masas de aire en los municipios canarios. Por ello, hay lugares donde la temperatura no supera los 24 ºC de media, ni siquiera en agosto. Una situación bastante privilegiada que es recibida con los brazos abiertos por los habitantes. Y es que, si nos alejamos de la costa y vamos a lugares donde la altitud supera los 1.000 metros, la temperatura desciende de manera notable. Todo ello estando en la misma isla. ¿Cuáles son algunos de esos lugares privilegiados? ¡Toma nota!

Tejeda (Gran Canaria)

Roque Bentayga. Tejeda | Imagen de Rvr, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Mientras lugares más turísticos y de costa presentan temperaturas superiores a los 30 º C, en Tejeda la situación cambia. Además de ser uno de los lugares más bonitos de la isla, su humedad es tal que en verano presenta temperaturas que van de los 22 ºC a 26 °C. Se encuentra ubicado a unos 1.076 metros, más o menos, de altitud. Por lo tanto, las noches en verano son muy agradables.

Asimismo, si se está en el municipio, recomendamos dar un paseo por el casco antiguo para conocer y descubrir las casas tradicionales. Además, la Iglesia de Nuestra Señora del Socorro, un templo que data de 1921, es una parada inolvidable para todo el que la visita. Todo ello sumado a numerosas actividades que permiten conocer la isla, sus tradiciones y su encanto particular.

Vilaflor (Tenerife)

Vilaflor | Imagen de Florival fr, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

La isla vecina también tiene sus municipios a gran altitud. Vilaflor se encuentra ubicado a 1.400 metros sobre el nivel del mar. En épocas veraniegas, son muchos los turistas que la eligen debido a que es uno de los lugares más fríos de Tenerife. Un oasis fresco en pleno encanto canario donde las temperaturas van de los 7°C a 19°C a lo largo del año. Y es que, rara vez sube por encima de los 22°C. Asimismo, el pueblo está rodeado por numerosos pinos canarios, lo que refuerza la sensación de frescor.

Garajonay (La Gomera)

Garajonay | Imagen de dronepicr, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

La joya verde de Canarias, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986, presenta altitudes que van de los 790 a los 1.400 metros, coronadas por el propio roque de Garajonay. Al ser un bosque de laurisilva, el lugar es húmedo y fresco. Pues, los vientos alisios generan el popularmente conocido como “mar de nubes”, lo que provoca un descenso notable de las temperaturas. Un lugar ideal para estar en contacto con la naturaleza y para alejarnos del calor propio de la costa.

Valverde (El Hierro)

Valverde | Imagen de Xuanxu from Madrid, España], licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

En Valverde parece que el tiempo va mucho más despacio, y ahí radica uno de sus encantos. Se trata de la única capital de una isla canaria que no está cerca de la costa. Y es que, en este caso, presenta una altitud de unos 600 metros sobre el nivel del mar. Pues, recordemos, El Hierro es la isla más pequeña y menos poblada de todo el archipiélago canario.

La temperatura media de Valverde, en verano, es entorno a los 18 ºC. Por lo tanto, en invierno, la temperatura baja más. Pero, es un contraste importe si se compara con otras zonas de la isla. Por otro lado, informamos que el nombre del municipio no es al azar. El viajero tiene la oportunidad de disfrutar de entornos naturales, verdes y rutas inolvidables. De hecho, en el corazón del municipio se encuentra el Paisaje Protegido de Ventejís, un paraje rural que es el hogar del popular Árbol Garoé.

Artenara (Gran Canaria)

Artenara | Imagen de Wolfgang Sauber, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Conocido por ser el municipio a mayor altitud de la isla, pues supera los 1.200 metros sobre el nivel del mar, es un lugar tranquilo y alejado del bullicio de las zonas más urbanas. Según varios registros, la temperatura media anual es de 14,4 °C. En agosto, como el mes más cálido, la media es solo de 19,6 °C. Asimismo, si la comparamos con Tejeda, el otro municipio de Gran Canaria que hemos citado, Artenara ocuparía el primer lugar como zona donde las temperaturas rara vez superan los 24 º C.