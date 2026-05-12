7 carreteras panorámicas para disfrutar de un roadtrip europeo en primavera o verano

Cuando viajamos el coche, especialmente si es un viaje largo, el trayecto es tan importante como el destino y es que son muchas las horas que vamos a pasar en el coche así que el itinerario no será nunca un asunto menor sino parte esencial del viaje. ¿Te imaginas cómo sería ese itinerario si incluyera recorrer alguna de las carreteras panorámicas más espectaculares de Europa? Antes de responder a esa pregunta te sugerimos que recorras con nosotros a continuación algunas de esas carreteras:

Trollstigen, en Noruega

Trollstigen | Pixabay

La escalera del Troll es, sin duda, una de las rutas de montaña más fotogénicas del mundo, famosa por sus 11 curvas de herradura terriblemente cerradas, sus pendientes pronunciadas y la sensación inevitable de estar recorriendo una carretera colgada en una montaña; además de disfrutar de miradores de escándalo esta carretera pasa por lugares emblemáticos noruegos como la cascada Stigfossen. Se puede recorrer entre los meses de mayo y octubre y no es larga, su tramo más emblemático es de apenas 6 kilómetros.

Paso Stelvio, en Italia

Paso Stelvio | Pixabay

Otra carretera que no se discute nunca cuando se habla de carreteras paronármicas es el italiano Paso Stelvio, de hecho esta es probablemente la carretera de montaña (y panorámica) más famosa del continente europeo; está en los Alpes, cerca de la frontera que separa Italia de Suiza y ofrece a los amantes de la conducción nada menos que 48 curvas de herradura solo en la vertiente norte. Ascendiendo por la vertiente norte, que es la más emblemática, se recorren unos 25 kilómetros, alguno menos si se accede por el sur y alrededor de 50 si recorre la ruta completa.

Transfagarasan en Rumanía

Transfagarasan | Pixabay

Esta carretera pasa por ser la más salvaje de los Cárpatos, nadie discute de hecho que es una de las rutas más impresionantes de Europa; fue construida en los años 70 y nos ofrece unos 90 kilómetros que pasan por túneles, presas, lagos y un incontable número de curvas, curvas que por lo demás son rápidas, fluidas (no como las curvas de herradura del Paso Stelvio). El paisaje aquí es de lo más natural y emocionante porque está poco urbanizado, el verano es el momento ideal para recorrerla porque, como sucede también con la escalera del Troll, hay tramos que permanecen cerrados durante el invierno.

North Coast 500, en Escocia

North Coast 500 | Pixabay

Es la gran ruta salvaje de Escocia y es que rodea las Tierras Altas (las famosas Highlands), es además una ruta circular que empieza y termina en Inverness. ¿Sabías que es popularmente conocida como la Ruta 66 de Escocia? Esto es así, al menos en parte, por su longitud, no hablamos de una ruta de unos pocos kilómetros sino que su longitud es de 830 kilómetros por lo que, si quieres disfrutarla a placer, necesitarás varios días para recorrerla. El paisaje es de escándalo pero la conducción es más sencilla que en carreteras como la escalera del Troll o el Paso Stelvio, pasa además por lugares emblemáticos de Escocia como el castillo Dunnottar o la cueva marina Smoo.

Ruta Costera de la Calzada, en Irlanda

Calzada del Gigante | Pixabay

De Escocia nos vamos a Irlanda para recorrer la Ruta Costera de la Calzada que une Belfast con Derry y que debe su fama tanto a los brutales acantilados junto a los que pasa como a los castillos en ruinas que salpican la costa que atraviesa y a la belleza de los pueblos costeros por los que transita, es de hecho una de las rutas más cinematográficas de las islas Británicas. ¿El enclave más famoso de esta ruta? Sin duda la Calzada del Gigante y sus imponentes columnas de basalto. Es una carretera larga pero no tanto como la North Coast 500 escocesa, esta se queda en los 200 kilómetros.

Carretera de Sorrento a Amalfi, en Italia

Amalfi | Pixabay

¿Buscas una carretera que, sin dejar de ser panorámica, sea más amable que las anteriores? La SS163 amalfitana te satisfará enormemente porque es una de las rutas costeras más bellas del mundo por sus acantilados sobre el Mediterráneo, sus curvas junto al mar, los pueblos que recorre (que parecen estar colgados de las montañas), sus miradores de escándalo, sus atardeceres inolvidables… El recorrido de esta carretera es romántico y fotogénico a rabiar, se completa además en poco tiempo que son apenas 35 kilómetros y pasa por pueblos emblemáticos como Positano, o Amalfi entre otros.

Carretera de Sa Calobra, en Mallorca

Carretera de Sa Calobra | Pixabay

Cerramos nuestra lista con una carretera española, mallorquina para más señas, porque la de Sa Calobra es una de las rutas panorámicas de montaña más populares no solo de España sino de todo el Mediterráneo; es muy espectacular pero no muy larga, tiene entre 12 y 15 kilómetros de longitud, aunque el desnivel sí es muy pronunciado y las curvas rozan en algún caso lo imposible… Son 10 las grandes horquillas que hace esta carretera y tiene, además, algunos tramos en espiral. Si la recorres en verano, especialmente en fin de semana, ármate de paciencia porque entre turistas y autobuses se pone imposible.

Atlantic Ocean Road | Pixabay

¿Echas en falta alguna carretera panorámica en esta lista? Nosotros también… hemos elegido 7 pero podíamos haber elegido 70 ¿cuáles estarían en una lista más amplia? La Carretera Alta de la Selva Negra, la de los Lagos de Covadonga en Asturias, la Atlantic Ocean Road noruega, el Desfiladero de la Hermida en Cantabria, la Ruta de los Grandes Alpes en Francia, la carretera sobre el lago de Garda, la que recorre la Costa da Morte o la de la Costa Brava… Será por roadtrips de escándalo…