Los Alpes italianos celebran los Juegos Olímpicos de Invierno

Los amantes de los deportes de invierno miran a Italia y seguirán haciendo durante prácticamente todo el mes de febrero y mirarán especialmente a Los Alpes italianos y es que, aunque como sucede siempre con eventos tan grandes como unos Juegos Olímpicos, son varias las sedes en las que se celebrarán las competiciones deportivas, casi todas ellas están en Los Alpes italianos.

¿Cuáles son las localidades de los Alpes italianos que organizan las diferentes competiciones deportivas de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026? A continuación te las presentamos.

Cortina d’Ampezzo

Cortina d'Ampezzo | Pixabay

Cortina ya fue sede olímpica en el año 1956 y pasa por ser una localidad símbolo del glamour alpino, está rodeada por las montañas de los Dolomitas y ha sido incluso escenario de cine (aquí se rodó alguna de las entregas de James Bond); es un destino de lujo discreto a la par que elegante envuelto un paisaje casi de cuento tanto en invierno, por la nieve, como en verano (para los amantes del senderismo en montaña).

Bormio

Pista Stelvio, en Bormio | Imagen de Dispe, licencia de dominio públicoCC0, via Wikimedia Commons

En Bormio es donde está la pista Stelvio, una de las más temidas del mundo y no solo eso, no pocos amantes del esquí dicen que la tradición alpina auténtica se vive aquí y que estos, los Alpes Réticos, son los Alpes de verdad, mucho más que los Dolomitas; además es una zona que disfrutarán tanto los amantes de los baños termales como los de la historia medieval porque podrán visitar diferentes pueblos medievales de piedra.

Livigno

Livigno | Pixabay

Frente a Cortina y Bormio, Livigno, hablando de deportes de invierno, es como la hermana pequeña, la rebelde, la divertida, la que va a su aire (la del freestyle…); esta en Lombardía y es una zona muy animada, más informal que Cortina y más divertida que Bormio, cuenta además con zuna de duty free lo que la hace especialmente atractiva para los amantes del shopping.

Anterselva - Valle de Antholz

Antholz | Pixabay

Se trata de uno de los templos mundiales, no solo alpinos, del biatlón y es que se trata d aun valle cerrado, de alta altitud y clima frío y estable; si no te interesa el glamour de Cortina, la dureza de Bormio ni el shopping de Livigno, cabe que encuentres más atractiva la naturaleza de Anterselva y su autenticidad alpina: te encantarán sus lagos helados, sus bosques, la arquitectura tiroteas de sus pueblos y la fusión cultural de lo italiano y lo austríaco que se vive aquí.

Val di Fiemme

Val di Fiemme | Pixabay

El Val di Fiemme es a los países nórdicos lo que Anterselva es a Austria ¿por qué? Porque es el corazón del esquí nórdico en los Alpes; es además sede habitual de campeonatos del mundo y sus infraestructuras nórdicas son de fama mundial. Es un valle amplio que anima a los visitantes a moverse entre sus pueblos y a conocer las diferentes pistas de fondo en la que poder esquiar y los refugios que salpican el valle.

¿Y fuera de los Alpes? Hay solo dos sedes: Milán que es donde se celebró la ceremonia de inauguración y donde compiten los patinadores sobre hielo y Verona, donde se celebrará la ceremonia de clausura de los Juegos.