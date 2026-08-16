7 cafés históricos en los que el tiempo parece haberse detenido

Hay lugares que empezaron un buen día a servir café y… hasta hoy; son muchos lo que se han quedado por el camino y no pocos los que, aunque siguen funcionando, ya no son lo que eran y sobre todo no son como eran; en cambio hay unos pocos que unen su larga historia a su esencia antigua porque se mantienen como fueron y entrar en ellos es como viajar en el tiempo ¿conoces algún café así? Nosotros te recomendamos estos siete:

Caffè Florian en Venecia

Caffè Florian | Imagen de Jean-Pierre Dalbéra from Paris, France, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Fundado en 1720, es uno de los cafés más antiguos de toda Europa; está en Venecia y entrar en él es como hacerlo en un café del S.XVIII porque mantiene sus salas decoradas con frescos como antaño también los espejos y los toques dorados se han mantenido tal cual.

Antico Caffè Greco en Roma

Caffè Greco | Imagen de LluisdeZamora, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Este café se fundó en 1760 en Roma y sus paredes siguen hoy decoradas con cientos de cuadros antiguos y objetos históricos que llevan ahí siglos… De hecho este café parece más un museo que un café que visitaban gentes del mundo de la cultura como Goethe, Keats o Stendhal entre otros artistas.

Café central en Viena

Café Central, Viena | Imagen de Andreas Praefcke, licencia: CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Nos vamos a Viena para visitar el Café Central, fundado en 1876; se trata de un café que impresiona por su arquitectura gracias a sus bóvedas neogóticas y también por su decoración, en particular por sus lámparas y columnas. Este café, además, tiene poco que envidiar al Greco de Roma en lo que a visitantes ilustres se refieren, por aquí pasaron Freud o Zweig entre otros.

Café Majestic en Oporto

Cafe Majestic | Imagen de Sitomon, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

No es tan antiguo como los anteriores pero sí centenario pues se fundó en 1921, es un auténtico café Belle Epoque que mantiene intacta su esencia, tanto es así que se considera como uno de los cafés históricos mejor conservados de toda la península ibérica. Está en Oporto.

New York Café en Budapest

New York Café, Budapest | Imagen de Andreas Poeschek, fotografikus.hu, licencia: CC BY-SA 2.0 AT, via Wikimedia Commons

Un poco más antiguo que el Majestic, aunque no mucho, es el New York Café de Budapest; fundado en 1894 es un café realmente espectacular por sus techos pintados, sus escaleras de mármol, sus lámparas de araña gigantes, sus columnas doradas…

Café Tortoni en Buenos Aires

Café Tortoni | Imagen de Roberto Fiadone, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Es todo un clásico bonaerense, fundado en 1858 y perfectamente conservado: mantiene sus salones y vitrales, sus suelos y decoración de madera oscura… y por supuesto su historia, aquí disfrutaron de un café en no pocas ocasiones gentes ilustres como Borges o Gardel.

Confitería del Molino en Buenos Aires

Edificio Confitería el Molino | Imagen de Tadeo GV, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Parece histórico y lo es aunque no del todo… En realidad fue de los cafés que sucumbió al paso del tiempo pero fue restaurado manteniendo su esencia histórica y podemos decir sin temor a equivocarnos que es uno de los cafés históricos más bonitos de América.