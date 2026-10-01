Más de 1.200 drones de Harry Potter iluminan el cielo de Madrid: fechas, entradas y dónde verlo

Los fans de Harry Potter tienen una nueva cita imprescindible en Madrid. DroneArt Show: Harry Potter ha aterrizado en la capital con una propuesta que combina tecnología, luces y música para trasladar el mundo mágico a un escenario muy diferente: el cielo nocturno. El espectáculo se celebra en el Hipódromo de la Zarzuela y cuenta con más de 1.200 drones perfectamente sincronizados.

Durante la experiencia, los drones forman enormes figuras luminosas inspiradas en algunos de los personajes, símbolos y momentos más reconocibles de las películas de Harry Potter. Todo ello está sincronizado con temas de las bandas sonoras originales de la saga, creando un espectáculo multisensorial al aire libre. Además, la música cobra todavía más protagonismo gracias a la actuación de un violinista eléctrico en directo que acompaña algunos de los momentos clave.

Nosotros tuvimos la oportunidad de disfrutar del espectáculo el 30 de septiembre, pero... ¡todavía quedan más fechas! (consulta días y horario en la web y app de Fever). En general las sesiones comienzan a las 21:00 horas, aunque las puertas del Hipódromo de la Zarzuela abren a las 19:00 horas. La organización recomienda acudir con antelación y advierte de que no se permite el acceso una vez iniciado el evento. La experiencia tiene una duración aproximada de una hora.

Además del propio espectáculo, en el recinto se pueden comprar comida y bebida, así como merchandising temático de Harry Potter, desde varitas y bufandas hasta diferentes artículos de colección. El evento es apto para todas las edades (los menores de 3 años pueden acceder gratuitamente) y dispone de asientos para los asistentes. También cuenta con aparcamiento gratuito.

Las entradas para DroneArt Show: Harry Potter en Madrid se pueden adquirir exclusivamente a través de la web o la aplicación de Fever, ya que no se venden entradas en taquilla. El espectáculo tiene lugar en el Hipódromo de la Zarzuela, situado en la Avenida Padre Huidobro, s/n, A6 km 8, en Moncloa-Aravaca.